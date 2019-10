Verbitsky: “Estoy muy contento que se termine este Gobierno espantoso”

El periodista Horacio Verbitsky, estuvo en el programa radial ‘Mañana Sylvestre’ y brindó su análisis de los resultados de las elecciones presidenciales. “Estoy muy contento que se termine este Gobierno espantoso. La victoria del Frente de Todos me parece una gran noticia. Creo que Alberto Fernández es una persona absolutamente capacitada para desempeñarse. Las señales que se están dando hasta el momento son muy buenas”, planteó.

Siguiendo con su descripción de la figura del presidente electo, Alberto Fernández, determinó que es un hombre que conoce muy bien los entretelones del poder, porque fue Jefe de Gabinete. “Es el primer Jefe de Gabinete que llega a la presidencia. Nunca antes ha habido alguien con tanta experiencia en la administración. Me parece que el triunfo ha sido muy nítido, muy categórico, más allá de los intentos de consuelo de los amigos presidenciales”, manifestó.

Por otra parte, arremetió de lleno contra el presidente saliente, Mauricio Macri. “Es cierto que dado el desastre económico, social, cultural que ha provocado, tenía un cierto asidero la idea de que el resultado iba a ser una paliza, con diferencia de 20 puntos. No era lo que me daban mis encuestas, que daban muy parecido a lo que salió”, sostuvo.

Además, se refirió al futuro de la República Argentina: “Mauricio Macri deja las cosas por un lado muy difícil y por otro muy fáciles. Muy difícil porque la situación económica es muy complicada. Ha hecho una modificación de precios relativos en favor de sus amigos, de sus socios, parientes, ha dolarizado una parte significativa de la economía, ha endeudado como nunca en la historia a la Argentina, pero al mismo tiempo es fácil porque el contraste con esta catástrofe va a ser tan grande, que el alivio se va a sentir desde el primer día. Yo tengo una expectativa positiva”.

En otro pasaje de la entrevista, Verbitsky volvió a mencionar al presidente saliente y analizó el futuro de su carrera política. “Hay una construcción publicitaria de Macri como jefe de la oposición. La idea de Macri es compararse con Cristina Kirchner. Le tomó el gusto al calor de multitud, él que era fóbico a esas cosas. Está preparando para el 9 de diciembre algo equivalente a lo que hizo Cristina”, comentó al mismo tiempo que aseguró que debería estar preocupado por la posibilidad de que termine preso.

“Tenemos todos motivos de estar preocupados que no se repita en espejo la persecución que ha habido contra Cristina y miembros de su gobierno. Que las responsabilidades de Macri sean procesadas judicialmente. Hay motivos para que reciba condenas, pero con debido proceso, no con un mamarracho de juez, no con una Cámara de Apelaciones telefoneada, no con un presidente de la Corte, como Ricardo Lorenzetti, que usó todo eso para cimentar un poder propio. Eso hay que limpiarlo”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com