Pescaron a Abel Pintos junto a su novia en Miami en un reconocido local de electrónica

Recientemente se confirmó el romance entre Abel Pintos y Mora Calabrese, una pareja que se mantuvo en secreto por más de seis años. A pesar de que no dieron detalles se los ve muy unidos y así lo demuestran disfrutando de Miami.

Fue la cuenta de Instagram “Chusmeteando” la que mostró a la pareja recorriendo una tienda electrónica y fue Lucas Bertero, panelista de El Diario de Mariana el encargado de revelar esta información al aire.

“Se casan Abel Pintos y Mora Calabrese. Él la acompañó, estuvieron haciendo las últimas medidas de su vestido, muy simple, como es ella. Es una chica divina. Él la acompañó, medio de incógnito. Hace unos días se mostraron juntos cuando la grúa les llevó el auto, y tuvieron que ir a recatarlo”, había dicho el periodista.

“Estuvieron en un recital de Iron Maiden juntos, se conocieron en un show que él dio en Resistencia, se enamoraron. Fueron y vinieron desde el año 2012 que están juntos y que se conocen. En una charla con sus seguidores, a través de un vivo que hizo en Instagram, alguien le preguntó si estaba enamorado y él dijo que sí con un corazón”, había agregado.

En los últimos días, fueron muchos los seguidores de Abel Pintos los que le consultaron al cantante sobre la veracidad de los rumores y la respuesta del artista fue un rotundo “no”. Otro grupo de fans le preguntó sobre la posible paternidad y la respuesta volvió a ser negativa.

Abel Pintos en su momento habló sobre este noviazgo y sobre los rumores sobre su sexualidad: “Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso”.

“No me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas”, finalizó el cantante.