Reapareció Aníbal Fernández: “El electorado se dio cuenta de que estaba en manos de filibusteros”

Aníbal Fernández ​reapareció este viernes con una entrevista televisiva en la que consideró que el Frente de Todos se impuso en las presidenciales porque “el electorado se dio cuenta de que estaba en manos de filibusteros” con el gobierno de Mauricio Macri.

"Explota Ecuador contra el neoliberalismo, explota Chile contra el neoliberalismo con mucha violencia y Argentina explota el 11 de agosto en votos", evaluó en referencia a las primarias, en las que el kirchnerismo se impuso con una holgada diferencia sobre el frente Juntos por el Cambio.

Incluso, el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas reveló que temía que las protestas que se desataron en esos países puedan replicarse en la Argentina. Por ello, celebró que el pueblo "tuvo la oportunidad" de pronunciarse a través de las urnas.

"Bendito sea Dios que fue así, uno pensaba que iba a haber sangre en el medio, era imposible que se pudiera contener a un pueblo tan agraviado, tan oprobiosamente castigado de las peores maneras y a los más vulnerables", explicó Fernández, quien intentó ser candidato a concejal de Pinamar pero su lista perdió en las PASO.

En declaraciones a C5N, Aníbal Fernández renovó sus críticas contra Macri: "El Presidente mintió antes de ser Presidente, nunca dejó de mentir, siempre fue mentiroso", aseguró. Y seguido descartó la posibilidad de que el saliente Jefe de Estado se convierta en líder de la oposición a partir del 10 de diciembre próximo, cuando asumirá al frente de la Casa Rosada Alberto Fernández.

"Macri no puede ser líder de nada, es un libro sin tapa y sin hojas. Me da la sensación de que con la gobernadora (María Eugenia Vidal) pasa lo mismo", agregó.

Además, anticipó que Macri va a tener que "rendir cuentas de todo el desaguisado que hizo". Pero aclaró: "No tengo dudas, no por la venganza, que no creo y que abogo porque no exista. Por lo que hizo".

Por el contrario, Aníbal Fernández destacó la capacidad del presidente electo, Alberto Fernández. "Es un hombre muy formado, muy preparado para estas cosas y con la cabeza puesta en lo que tiene que estar".

