Ha comenzado la verdadera agonía de Mauricio Macri

Werner Pertot escribió en el diario Página/12, tan cercano a Víctor Santa María, que tanto conoce a Horacio Rodríguez Larreta: "(...) Ya existen contactos entre radicales y larretistas para conjurar un nuevo liderazgo para la oposición, ya que no lo ven a Macri en ningun lado en 2023. Mientras tanto, ya hubo chispazos entre Marcos Peña y María Eugenia Vidal y un corte de rostro a Emilio Monzó en el Congreso. Y eso que todavía no se vio nada. Lo de la semana que pasó como si el infierno calentara un rato la temperatura, solo para hacer saber que está ahí. (...) Las miradas sobre un fin de ciclo para el presidente no han cambiado. Sólo esperan su tiempo. (...)".

El viernes 01/11 por la mañana el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, mantuvo el 1er. encuentro con los legisladores de Vamos Juntos y con los de Juntos por el Cambio que asumirán el 10/12.

El motivo fue realizar un balance de lo que fueron las elecciones. Y anticiparles los desafíos que Juntos por el Cambio tendrá por delante.

"(...) los legisladores y legisladores electos nos reunimos con Larreta y Santilli para conversar sobre la elección pasada y los desafíos que tenemos por delante”, escribió en un tuit Maximiliano Ferraro, quien será o ya es el líder de CC ARI ante el retiro de Elisa Carrió.

A su vez, Mauricio Macri retomará el lunes 04/11 la actividad oficial tras un descanso en la residencia oficial de Chapadmalal con una reunión de Gabinete ampliado, donde enviará un mensaje de unidad a su tropa.

Será la 1ra. reunión grupal importante tras la derrota electoral del domingo 27/10.

Macri buscará alentar al centenar de funcionarios y dirigentes de Juntos por el Cambio que se reunirán en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En tanto, existe un debate en todo Juntos por el Cambio, pero en particular en la UCR.

El diputado bonaerense Walter Carusso ya dijo que Gustavo Posse, el jefe de San Isidro, reclama una renovación del partido porque la dirigencia actual ya cumplió su ciclo. Un embate abierto contra el vicegobernador saliente Daniel Salvador y sus seguidores.

La web cordobesa Diario Alfil, con la firma de Alejandro Moreno, explicó cómo se da el debate en su territorio, donde Mauricio Macri volvió a ganar:

"La discusión que abrió Luis Picat al reclamar que los principales referentes provinciales de la Unión Cívica Radical, Mario Negri y Ramón Mestre, den un paso al costado y permitan una renovación, tuvo ayer un nuevo capítulo.

Muchos dirigentes radicales creyeron ver en gestos de Negri y de Mestre un afán por apropiarse del enorme triunfo que obtuvo Mauricio Macri en la provincia de Córdoba en la elección presidencial del domingo pasado. Los radicales están muy susceptibles.

El primer en hacerlo notar fue el intendente electo de Jesús María, Luis Picat, quien pidió que nadie se adueñe de los votos que, masivamente, consiguió Macri. Además, sostuvo que en la UCR “los viejos actores, que están desde hace mucho, como Negri y Mestre, deben dar un paso al costado y acompañar desde afuera, con grandeza”.

Mestre le respondió que él, tanto en su gestión al frente del Palacio 6 de Julio como en la conducción del Comité Central ofrece oportunidades para la renovación dirigencial. (...)".

Fuente: Urgente24