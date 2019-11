“Hay que revisar lo que han hecho periodistas y medios en estos cuatro años, no puede ser gratis”

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, apuntó contra el presidente y aseguró que no podrá ser representativo como oposición: “¿Líder de qué quiere ser (Mauricio) Macri? Líder se nace, no se hace”. A su vez, pidió “revisar lo que han hecho periodistas y medios en estos cuatro años porque han hecho mucho daño”. “No puede ser gratis”, afirmó.

En el inicio de una nueva semana de transición del poder, el gremialista comentó que no fue “invitado a la reunión del viernes” que mantendrá el presidente electo Alberto Fernández y la Confederación General del Trabajo. “Nos alejamos de la CGT porque no reclamaba contra las medidas de Mauricio Macri”, señaló y tiró un palito el ex secretario de la central obrera en El Destape Radio.

Asimismo, tras indicar que “una economía funciona sobre las bases del transporte” y que “es una actividad sumamente importante que no puede quedar aislada del Acuerdo Social“, se refirió al probable ministro de Trabajo del inminente Gobierno: “No conozco bien a Claudio Moroni. Lo importante es que conozca cómo funciona el movimiento obrero”.

Por otro lado, arremetió contra el actual jefe de Estado, quien se encamina para ser el máximo referente de la nueva oposición aunque para el presidente de Independiente, no está capacitado. “¿Líder de qué quiere ser Macri? Líder se nace, no se hace. Ninguno del Gobierno tiene suficiente autoridad para hacer alguna crítica cuando hicieron un desastre estos 4 años”, aseveró.

Por último, sostuvo que “empieza una nueva etapa con los medios (de comunicación) y la Justicia”. “Hay que revisar lo que han hecho periodistas y medios en estos cuatro años porque han hecho mucho daño. No puede ser gratis”, manifestó Moyano, quien agregó: “Tienen que darse cuenta los malos momentos que han hecho pasar inventado cosas”.

Con información de www.elintransigente.com