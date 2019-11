La advertencia de Juan Grabois a Alberto Fernández: “Hay mecha corta en la Argentina, no hay margen para nuevas decepciones”

El dirigente piquetero Juan Grabois​ se mostró esperanzado con el cambio de mando que se avecina y, si bien apoyó a Alberto Fernández​, también advirtió que hay "mecha corta" en la Argentina y reclamó medidas "muy claras" para el sector que está bajo la línea de la pobreza.

En ese marco, pidió "cambios en la política fiscal" y un aumento en las retenciones, e insistió con que el país necesita "una reforma agraria".

"Hay mecha corta en la Argentina y no hay margen para nuevas decepciones. Y eso implica que el nuevo Gobierno tiene que salir a la cancha con medidas muy claras hacia ese sector del 40% que está bajo la línea de la pobreza", remarcó Grabois en diálogo con FM La Patriada.

El líder de la CTEP resaltó la necesidad de que "se tomen medidas para reactivar el consumo, para promover la redistribución de la riqueza y para enfrentar las consecuencias más crueles del modelo macrista".

Más allá de su reclamo, Grabois aseguró que se siente parte del nuevo Gobierno: "Yo me siento parte, milité en este frente. Y creo en Alberto, creo que va a hacer lo que tenga que hacer".

"Hay que reperfilar la estructura distributiva de la Argentina, con algunos cambios en la política fiscal. Le guste a quien le guste, las retenciones están muy bajas en relación al tipo de cambio. Va a haber que meter el impuesto a los bienes personales. Va a haber que sacar exenciones impositivas absolutamente injustificadas como las que tiene Galperin...", enumeró.

Y continuó: "Yo estoy convencido de que hay que redistribuir la tierra y hacer una reforma agraria. Lo digo, lo dije y lo voy a seguir diciendo".

Por último, Grabois habló del gesto que tuvo Alberto Fernández con Braian Gallo, el presidente de mesa de Moreno que fue discriminado durante las elecciones. "Me encantó que lo recibiera a Braian. Me pareció espectacular, es lo que más me gustó desde que empezó la campaña".

