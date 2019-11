Brenda Vimo recibió el diploma que la acredita como Concejala

En la red social Facebook, la funcionaria municipal escribió: En la Ciudad de Santa Fe el Tribunal Electoral me entregó el diploma que me acredita mi rol de concejala a partir del 10 de diciembre. Feliz por revivir mi compromiso con cada rafaelina y cada rafaelino. Y sobre todo gran responsabilidad por ser LA ÚNICA MUJER de nuestra ciudad presente hoy. Esto me lleva a pensar y estar segura el desafío que tenemos por delante y las luchas y lugares por ocupar. #mujeres #igualdad #cupofemenino