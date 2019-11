Quién es Charles Addams, el creador de La Familia Addams que se casó en un cementerio de mascotas

El tiempo es fugaz. La familia con los integrantes más terrorificos cumplieron 81 años. Ellos fueron creados por Charles Addams, un historietista nacido en Nueva Jersey, Estadados Unidos. Desde pequeño sabía que quería dibujar y sus padres le permitieron estudiar. Con apenas 20 años, publicó su primer chiste gráfico en la prestigiosa revista The New Yorker.

Y aunque pasaron cinco años hasta que obtuvo un empleo estable en ese medio, Los Addams eran una sátira opuesta a la familia estadounidense ideal. Siempre con su conducta educada, formales y un tanto inocente, pero con una apariencia malvada que disfrutaba lo macabro.

Tras dos matrimonios fallados, nació la serie televisiva de la familia en el año 1964 por una idea del productor David Levy. Duró dos temporadas enteras hasta 1966 con un total de 64 episodios de media hora en blanco y negro, como la época.

Tras varios tener problemas legales con una de sus ex mujeres, no pudo disfrutar al máximo del éxito de la serie televisiva. Se casó una tercera vez tras considerar que no estaba hecho para el amor con una mujer llamada Marilyn Matthews, conocida como Tee.

Tenían todo en común, se casaron en un cementario de mascotas y tras un par de años, en 1985 se mudaron a Nueva York; a una propiedad que llamaron La Ciénaga.