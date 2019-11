Nueva convocatoria en Diputados para avanzar con la Ley de Alquileres

¿Esta vez será la vencida? Diferentes proyectos de Ley de Alquileres dieron vueltas en el Congreso durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero nunca lograron ser aprobados. Ahora, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados convocó a una nueva sesión para este miércoles con el objetivo de emitir un dictamen en base a tres proyectos diferentes que fueron presentados por los diputados Daniel Lipovetzky, Agustín Rossi y Felipe Solá.

El Gobierno había anunciado a mediados de septiembre que también enviaría su propio proyecto sobre Ley de Alquileres al Congreso, pero finalmente nunca fue presentado. Por eso, lo que se debatirá el miércoles en la reunión de comisión son los otros tres proyectos enviados. Hace dos semanas hubo un intento de sesionar que no prosperó porque los diputados del oficialismo no dieron el quórum necesario para su tratamiento.

“En principio, los tres proyectos son muy parecidos y el consenso está muy cerquita. Hay temas que estamos tratando de resolver, pero los tres van por el mismo sentido que es evitar los abusos que sufren los inquilinos y resolver la actualización del canon locativo y el tema de las garantías”, explicó a Infobae Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que presentó varios proyectos sobre el tema en los últimos años.



“Mi compromiso con este tema lo voy a seguir hasta que me vaya. Es importante dar media sanción ahora para que quede un camino más andado y que llegue al Senado. Quedan 20 días”, señaló Lipovetzky, que no renovará su banca a partir del 10 de diciembre.

Los tres proyectos de ley tienen varias coincidencias como, por ejemplo, alargar hasta tres años el plazo de los contratos, actualizar los alquileres mediante un índice que combina la evolución de precios (IPC del Indec) y de los salarios (índice Ripte) y no poder pedir al inquilino más de un mes de adelanto.

Las diferencias principales pasan por el monto a partir del cual los alquileres se actualizarán con un nuevo índice. En el caso del proyecto de Lipovetzky es a partir de alquileres equivalentes a 1.000 UVAs (unos $43.000) y en el caso del proyecto de Rossi a partir de los 2.000 UVAs (más de $87.000).

Los proyectos también establecen que la comisión inmobiliaria estará solo a cargo del propietario y no podrá ser mayor a un mes. Este es el tema que genera más rechazo en las cámaras que representan al sector inmobiliario, porque entienden que intervienen y limitan su actividad.

“Las cámaras inmobiliarias no estamos convocadas. No estamos de acuerdo que se trate una ley sin tener en cuenta las áreas técnicas. Estamos de acuerdo en discutir el tema en una mesa de trabajo y llegar a un resultado más consensuado. Lo que no estamos de acuerdo es la intervención en nuestra profesión con la eliminación de los honorarios de parte de una de las partes que contrata, que son los inquilinos”, explicó Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

La comisión legislativa está integrada por 31 diputados. A la hora de la convocatoria, que fue fijada para las 13:30, se debe contar con la presencia de 16 diputados (la mitad más uno), pero luego de media hora, la comisión puede comenzar a sesionar con la presencia de 11 diputados (un tercio). Ese es el número no se logró hace dos semanas. “Es muy difícil saber si vamos a tener quorum, estamos en un momento complicado”, dijo Lipovetzky.

“La verdad que no podemos crearnos muchas expectativas. Primero necesitamos el quorum en un marco donde Lipovetzky está llevando adelante el tratamiento del proyecto por cuestiones personales. Segundo, si hay quorum y dictamen tiene que votarse en Diputados antes de que cambie la conformación del Congreso, porque sino se cae”, detalló Gervasio Múñoz, titular de Inquilinos Agrupados.

“Ya sabemos que logramos consenso en el oficialismo y en la oposición. Vamos a tener ley de alquileres en Argentina pero veremos si es ahora o con el próximo Gobierno”, anticipó Múñoz.

