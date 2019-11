Cristóbal López denunció presiones de Macri para meter presa a Cristina

"Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en su proyecto político", le aseguró López al presidente en esa reunión

El empresario Cristóbal López denunció presiones por parte del presidente Mauricio Macri. Las presiones del mandatario serían para meter presa a la senadora Nacional Cristina Kirchner. “Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en su proyecto político”, le aseguró López al presidente en esa reunión que se dio en el año 2015. Además aseguró que “no es testaferro de nadie”.

“Me dice que él (Mauricio Macri) necesitaba el canal para ir por Cristina”, expresó el empresario en Minuto Uno. “Le digo que es ir por Cristina, y me dice hay que meterla presa”, agregó Cristóbal López. “Yo le contesto no cuentes conmigo”, continuó detallando el empresario del encuentro que mantuvo con Macri. “Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en su proyecto político”, dijo López.

Según declaró Cristóbal López, Mauricio Macri le sugirió que la senadora Nacional manejaba el canal. Ante esta situación, el dueño del ‘Grupo Indalo’ le responde que no es “palo blanco de nadie”. “No soy testaferro de nadie, todo lo que tengo es mío y el canal es 70 por ciento mio y 30 por ciento de Fabián De Sousa”, explicó López. “Así que ese cuento (…) que el canal es de Cristina, sacatelo de la cabeza porque no es cierto”, expresó Cristóbal López.

De acuerdo a la información de Vanesa Petrillo, esta afirmación pertenece a la declaración que el empresario efectuó en la tarde de este martes como testigo ante la Justicia. Según la periodista, esta conversación se habría producido el 25 de octubre de 2015 a las 11 de la mañana. El lugar de la reunión en la casa que era del padre, Franco Macri en Barrio Parque.

Las declaraciones del dueño del ‘Grupo Indalo’ se produjeron a raíz de la denuncia que realizó su socio, Fabián De Sousa, contra el presidente Mauricio Macri. Además del mandatario Nacional, De Sousa habría acusado a funcionarios nacionales de la talla de José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel y al ex titular de la AFIP, Alberto Abad.

