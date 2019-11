Alberto Fernández: “El aborto nunca debió haber sido un delito”

En su gira por México, la primera desde que se impuso en las elecciones generales del 27 de octubre, Alberto Fernández se mostró a favor de la despenalización del aborto y afirmó que el Estado debe "garantizar las condiciones de asepsia" para el procedimiento. "El aborto nunca debió haber sido un delito", dijo en una conferencia magistral.

"Yo no soy hipócrita. Si hay algo que me complica la vida es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito", sostuvo Alberto F. en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El futuro mandatario, que también es profesor de Derecho, agregó: "A esta altura de los acontecimientos creo que no debe ser un delito y que las mujeres deben acceder en las condiciones de asepsia que el Estado tiene que garantizar".

"No me cuesta nada decirlo, es lo que siempre he creído", expresó Fernández, que respondió a la pregunta que le formuló una estudiante que llevaba un pañuelo verde.

Así, por primera vez desde que fue elegido presidente, ratificó la posición que mantuvo durante toda la campaña para los comicios generales.

"A lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de ser hipócrita y dejar de castigar el aborto. Y entender que el aborto es parte de la hipocresía argentina, que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicarse el aborto en condiciones muy malas en términos de asepsia. Y con ello no solo consuma el aborto sino que muchas veces pone en peligro su vida. Y muchas veces los abortos terminan con la vida de la mujer", explicó el problema.

Y remarcó la continuidad en su postura. "Casi en soledad plantée el tema cuando tenía ahí un trío de candidatos que me acusaban casi de ser amigo de Satanás por decir esto. Lo único que intento es terminar con la hipocresía en la Argentina y garantizar la salud de las mujeres", subrayó, en referencia a los candidatos que expresaron su acuerdo con la continuidad de la penalización.

Aprovechó para remarcar que el aborto se trata de un asunto de salud pública.

"Estamos hablando del aborto en términos de salud pública. Es un problema de salud pública. Que el aborto no sea castigado no quiere decir que las mujeres estén obligadas a abortar. Siempre digo lo mismo, y aquel que por creencias religiosas o ideas personas piense que el aborto no es una buena salida, pues simplemente lo que deben hacer es no abortar", dijo antes cientos de estudiantes.

Sobre el cierre de la intervención, antes de los aplausos, destacó: "Y los derechos de las mujeres van mucho más allá del aborto, eh. Este tema hay que tenerlo en cuenta".

Con información de www.clarin.com