Bottero va por la presidencia del Concejo

" Yo me voy de viaje, vos tenés que comenzar a cocinar todo", fue el mensaje tajante de Bottero a su delfín político Leonardo Viotti antes de partir.

Con esa orden no solo dejó en claro sus intenciones, sino, que también despejó dudas sobre quien va a mandar en Cambiemos, o en los desechos del macrismo, a partir del 10 de Diciembre.

Palabras más, palabras menos, el tiempo de Viotti ya fue, ahora Bottero comienza a cocinar para él. A decir verdad, la candidatura de Viotti a Intendente fue el comienzo, ya que Bottero sabía que "mandándolo al muere" a Viotti, él podía ser nuevamente Concejal.

El peronismo va a reclamar ese puesto para ellos, pero los números no les dan y no van a apoyar a ningún otro candidato, van a proponer a Jorge Muriel aunque si tuvieran que hacer una propuesta con posibilidades la candidata sería Brenda Vimo, pero no la quieren desgastar en una pelea inútil.

Bottero cuenta con los votos de Sagardoy, Destefanis, Viotti, el de él mismo y el de Lisandro Mársico, que si bien no integra el bloque, es como si formara parte del mismo.

¿Que va a pasar con Bonino y Pascual?

"Lalo" quedó muy desgastado luego de la pelea con Viotti y recibió muchos desplantes,mal podrían apoyarlo y menos ahora que Cambiemos está en retirada. En el mundo BOTTERO-VIOTTI, actitudes como las de "Lalo", son tomadas como una traición, por lo que muy difícilmente pueda recomponerse la situación.

Bottero es un experto trabajando desde las sombras y sabe que el peronismo por una cuestión de principios va a reclamar ese puesto para si, a sabiendas que los números no le dan, van a votar a su propio candidato, por lo que el voto de Pascual casi no cuenta.

¿Es posible convencer a Mársico?

Imposible. Lisandro Mársico no va a cambiar su voto y menos aliado al peronismo, es un Concejal muy serio, seguramente el más respetado del Concejo, por lo que los números son los que mandan y de no mediar nada extraño, Germán Bottero va a ser el próximo Presidente del Concejo Municipal.

¿ Hay lugar para una sorpresa o algo que permita desplazar a Bottero?

Sumamente difícil, aunque Bottero tiene sus "cositas" y para el 10 de Diciembre aun faltan unos días, pero muy difícil por ahora.

La persona que habló con quien escribe la nota fue tajante: "Creo que el puesto no le corresponde a Germán, pero vos sabes mejor que nadie como se maneja él, cambió mucho en este último tiempo, quien diría que yo, hoy, confie más en Viotti".

De no mediar nada "raro", la presidencia del Concejo Municipal va a quedar dentro del bloque de Cambiemos, pero otra persona va a ser el titular.

Seguramente Bottero ya piensa muy para adelante y sabe que el cargo es lo que le va a permitir ser el próximo candidato a Intendente en 2023, pero para eso falta mucho y máxime en una Argentina en donde los acontecimientos políticos cambian en horas.