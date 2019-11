Qué documentación es obligatoria para ir a Paraguay

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3 - Santa Fe) Daniel Porta, productor organizador de seguros del Grupo La Segunda contó con detalle todo lo que se necesita para poder viajar tranquilos y vivir la final de la Copa Sudamericana, donde Colón enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador.

"Desde el punto de vista de lo que es estrictamente el seguro hay que llevar la póliza, si bien en nuestro país se encuentra homologada la póliza digital, en Paraguay no, entonces, para evitar problemas que todo el mundo lleve la póliza impresa, que corroboren que la póliza tenga la constancia del Mercosur, que es la cobertura hacia los países limítrofes", sostuvo Porta.

Y agregó: "Que la gente recurra a su aseguradora y le piden un recibo debidamente sellado como constancia de pago, Paraguay es un país con otras normativas".

"Me dijeron que por la ruta 1, para evitar la ruta 11 que es horrible, hay cinco controles viales donde piden el seguro con el correspondiente recibo de pago, que en la provincia puede ser digital, no así el carnet de conducir y la tarjeta azul que en Santa Fe no se homologó (para que sea digital) y los elementos de seguridad necesarios, matafuego no vencido, las balizas triangulito y la documentación del vehiculo, con eso podemos circular tranquilos", expresó el especialista.

Además Porta manifestó que "estuve leyendo algunos artículos que dicen que para cruzar la frontera con Paraguay exigirían el grabado de cristales, si bien los títulos de propiedad en la Argentina siguen teniendo la leyenda que es obligatorio grabar cristales, uno hoy puede transferir sin tenerlo grabado pero todo va estar en la buena predisposición de la gente de aduana y sobre todo del lado paraguayo, pasen por las casas que se dedican a eso, son cinco minutos, es un grabado con arena, les graban los cristales y cuando uno tiene todo en regla puede circular sin inconveniente".

Para finalizar, el asegurador recordó inflar la rueda de auxilio y pidió "que la gente viaje tranquila, el hecho es llegar y vivir la fiesta en Paraguay"

Fuente: Agenciafe