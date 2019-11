Eugenio Zaffaroni propuso “intervenir el Poder Judicial de Jujuy” y el oficialismo salió a cruzarlo

El ex juez de la Corte Suprema criticó el accionar de la Justicia contra la dirigente de Túpac Amaru. “No permitiremos ese atropello”, advirtió Mario Negri, jefe de los diputados radicales.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni consideró que se debería intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy por la detención de la dirigente social Milagro Sala.​

"Desde un punto de vista puramente normativo, constitucional, creo que lo que corresponde mínimamente es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy", opinó el letrado.

Tras esas declaraciones, referentes del oficialismo salieron a cruzarlo. Uno de ellos fue el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri​, quien aseguró que "no" se permitirá "tal atropello".

"Dicen que vuelven mejores, pero Zaffaroni pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Los 10,8 millones de votantes de Juntos por el Cambio no permitirán este atropello. Espero que Alberto Fernández no preste oídos a este intento de avasallar a toda una provincia", dijo.

Zaffaroni opinó sobre la situación judicial de Jujuy en Radio con Vos, donde le consultaron acerca de la detención de Sala, la referente de la agrupación Túpac Amaru.

"Es un problema serio", indicó el exintegrante del máximo tribunal de Justicia (2003 y 2014) porque, explicó, "se trata de una justicia penal de una provincia, de una provincia que tiene un Poder Judicial amañado".

"Todos sabemos que ese Poder Judicial comenzó integrándose de una manera totalmente insólita: apenas asume el gobernador (Gerardo Morales) lo que hizo fue convocar a su Legislatura; su Legislatura aumentó el número de integrantes del Superior Tribunal de la provincia y dos de los diputados de su partido que votaron eso renunciaron a la banca y a los dos días los nombra jueces del Superior Tribunal de la provincia", detalló.

El actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "con una maniobra de esa naturaleza no hay un Poder Judicial transparente, impoluto, independiente ni mucho menos" y que ello demanda una intervención.

"En mi opinión, desde el punto de vista Constitucional, no digo que se haga, esto cada uno sabrá el poder político que tiene, pero desde un punto de vista puramente normativo, constitucional, creo que lo que corresponde mínimamente es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy", insistió.

Aclaró que esa decisión le corresponde al Congreso de la Nación pero aclaró que él "no le está señalando caminos a nadie".

"Muchas veces las cosas que se pueden hacer o se deberían hacer, no se pueden hacer porque los obstáculos políticos existen. No estoy señalando ni marcando el rumo a nadie. El próximo gobierno sabrá qué espacio tiene, cómo proceder, los sabe Alberto Fernandez, es un jurista, no le estoy diciendo nada nuevo", completó.

En línea con Negri, la diputada nacional por Jujuy Gabriela Burgos cuestionó los dichos del exjuez: "Zaffaroni debería promover y defender la imparcialidad de la justicia, la división de poderes y el respeto por las autonomías provinciales como lo dicta la constitución y no atentar contra ella a través de expresiones irresponsables", se quejó.

Y agregó: "Siendo actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habiendo integrado el Tribunal Superior de la Nación, resulta imprudente y contradictorio que sugiera públicamente la intervención federal del poder judicial de la Provincia de Jujuy, atentando y banalizando con sus palabras los principios plasmados en nuestra Carta Magna”.

También las autoridades del Comité de la UCR de Jujuy se pronunciaron contra Zaffaroni. A través de un comunicado, repudiaron "enérgicamente" los planteos del exjuez de la Corte Suprema.

"No nos vamos a dejar avasallar por un prepotente y autoritario como Zaffaroni, la paz lograda en Jujuy se sustenta en un Poder Judicial independiente y con alta calidad institucional, donde hay pleno estado de derecho", aseguraron.

Y alertaron: "Las afirmaciones del ex juez de la Corte Suprema no hacen más que confirmar lo que habíamos advertido en el período pre-electoral, que detrás de la 'moderación que mostraba Alberto Fernández se escondían estos personajes autoritarios que descreen del sistema republicano y que quieren constituir un 'nuevo orden social' similar a la Venezuela chavista y que por ello apuntan contra la Justicia y los medios de comunicación".

"Reivindicamos la reforma judicial impulsada por el gobernador Morales, porque ha significado avances cualitativos y estructurales en el esquema judicial", agregaron.

