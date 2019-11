Juan Grabois advierte que seguirá la grieta: “No nos vamos a dejar hacer bullying porque el que calla, otorga”

El dirigente piquetero Juan Grabois advirtió que seguirá habiendo grieta durante el gobierno de Alberto Fernández, al asegurar que no se dejarán "hacer bullying porque el que calla, otorga".

Lo dijo este jueves por la mañana, durante una entrevista con radio La Red en la que habló sobre los ataques que la legisladora porteña electa Ofelia Fernández recibió en las últimas horas por el trabajo de su madre, quien esempleada de una casa de cambio que -según denuncias anónimas- estuvo vinculada a la "ruta del dinero K".

"Me parece una barbaridad", planteó Grabois. "Esto refleja algo que se fue generando en la Argentina en los últimos años, que es la pérdida de cualquier límite para lastimar al que expresa algo distinto a lo que quiere determinado sector", agregó.

Según explicó el líder de la CTEP, la madre de Fernández "entró a laburar ahí en 2017, cuando ya no había más 'ruta del dinero K'".

"En 2015, cuando se terminó el anterior gobierno, Ofelia tenía 15 años. La relación que pretenden elaborar no resiste el análisis de la lógica más elemental. Ni siquiera es una fake news bien elaborada, de esas que te hacen dudar. Sin embargo pega, porque en este caso no importa la verdad, sino dañar. Los padres de Ofelia se rompen el lomo para que ella pueda estudiar. Ella está mal, pero se va a recuperar", sumó.

En la misma línea, el referente social dijo sentir "mucha bronca" por quienes se meten con cuestiones personales de los dirigentes políticos: "Todo lo que no tenga que ver con su vida pública o sus ideas políticas. Lo de decirle gorda, fea, meterse con la familia... ya estamos en el terreno del hostigamiento y la persecución. Se están cruzando fronteras peligrosas. Hay que ser muy sorete para inventar algo así".

Consultado sobre el origen del rumor, Grabois despegó al "troll center de Marcos Peña", aunque apuntó contra el discurso del Gobierno.

"Los trolls lo hacen como trabajo. Estos son peores, porque tienen odio, intolerancia. Pero desde luego que responsabilizo al espacio de comunicación del Gobierno, porque son reproducciones agresivas que han dicho funcionarios. Cada vez que Miguel Pichetto o Patricia Bullrich salen a decir algo sobre mí después sale una fake news asociada a eso. Creo que esta campaña contra Ofelia empezó después de una nota que hizo en la que reivindicó a Cristina Kirchner. No pueden tolerarlo", amplió.

"Lógico que va a seguir habiendo grieta. Es la expresión superestructural o mediática de las contradicciones sociales. Ojalá todos tuviéramos buenos modales, pero estos ataques retroalimentan esa lógica de confrontación. Nosotros no nos vamos a dejar hacer bullying porque el que calla, otorga", argumentó.

Y cerró con una nueva crítica a Marcos Galperin, el CEO de MercadoLibre: "El problema no es la grieta. La grieta estructural es que hay un 40 por ciento de pobres y para que dejen de ser pobres el 1 por ciento que más ganó durante estos años, al que le sobra la plata, va a tener que ceder algo. Y ese 1 por ciento no quiere ceder, no quiere blanquear la guita, no quiere pagar más impuestos... Por eso nos van a atacar y nosotros nos vamos a defender. Quisiera debatir ideas, debatir los impuestos que no paga Galperin sin que me diga vago y sin que yo le tenga que decir contrabandista".

