“Tengo un dolor que me ahoga”, el desconsolado pedido de Cinthia Fernández a Martín Baclini

Luego de su separación, Cinthia Fernández abrió su corazón y se sinceró en las redes sociales, donde le pidió perdón de manera emotiva a su ex pareja Martín Baclini.

Cinthia Fernández protagonizó diversos cruces mediáticos debido a la relación de su ex pareja Martín Baclini con Luciana Salazar. Tras su separación, la bailarina siguió apuntando contra ellos e incluso discutió de manera reciente con su compañera de trabajo, Mariana Brey. Por tal motivo, se sinceró y escribió un sentido mensaje para ellos.

A través de sus redes sociales, Cinthia Fernández abrió su corazón y escribió sus verdaderos sentimientos hacia su ex pareja, Martín Baclini a quien le hizo un pedido especial. Con su mensaje, la bailarina reconoció el amor por parte de él y logró emocionar a todos.

Tanto en Instagram como en Twitter, Cinthia Fernández resaltó: “Perdón por cómo me están viendo, perdón a Martín por causarle dolor y por mis errores. Perdón Mariana por haberme enojado con vos que te quiero mucho”.

Y resaltó la angustia que le produce toda la situación vivida durante los últimos tiempos al indicar: “Tengo un dolor que me ahoga y solo quiero decir que agradezco al hombre que me regaló la vida porque seguro no voy a encontrar a alguien así nunca”.



Por tal motivo, se mostró arrepentida y sostuvo: “Gracias por todo lo que hiciste por mi. Me arrepiento de todo lo que dije en el grabado. Estaba enojada, dolida por perder esta relación a me hizo conocer el amor y la alegría. Perdón”.

El mensaje fue compartido por Cinthia Fernández en sus redes sociales y si bien muchos seguidores destacaron la actitud tomada con el hombre que días antes de la separación destacó el amor que siente por ella y sus hijas, otros cuestionaron los permanentes celos de la bailarina.