Lloré como una niña”, Calu Rivero habló sobre el momento que se enteró del pedido de captura de Juan Darthés

Mientras el pedido de captura contra Juan Darthés sigue vigente por parte de la Justicia de Nicaragua, Calu Rivero habló de lo que sintió al enterarse la noticia. “Esto implica un antes y un después en la historia de la industria del entretenimiento de nuestro país”, sostuvo la actriz, la primera en denunciar al actor por abuso.

En diálogo con los medios, después de darse a conocer el pedido de captura por parte de la justicia de Nicaragua a Juan Darthés, la actriz marcó que esta situación“es un respaldo para todas” y que cuando se enteró “no pude parar de llorar. Lloré hasta que pude ver cómo esa herida se cicatrizaba por completo, se hacía cascarita y se regeneraba en una nueva piel”, aseguró Calu.

“Ya no estoy disponible para situaciones que me hacen sentir como una mierda. Soy un guerrero del respeto, lucho contra el abuso y la violencia en todas sus formas. Mi dignidad me salvó 🌞 ¿Tiene sentido el camino que has recorrido desde que decidiste hablar? ¿Crees que, hasta ahora, la justicia nicaragüense ha escuchado a las víctimas? Hay un antes y un después en la justicia”, aseguró Calu Rivero en un tuit donde hace referencia a su sentir luego de los hechos ocurridos con Juan Darthés.

La actriz que se encuentra viviendo en Nueva York, luego de los sucesos con el actor Juan Darthés que le hicieron tomar la decisión de alejarse de los medios argentinos por un tiempo, aseguró:”Mi mejor aprendizaje en estos años fue ponerme en primer lugar, en lugar de pensar en lo que la gente podría decir o pensar. Aprendí a defenderme, admiro mi fuerza y ​​respeto totalmente mi deseo. Ahora soy consciente de lo que quiero decir, cómo quiero actuar, del proyecto, el grupo, el mensaje, de todo. Gané en la conciencia de actuación, en la densidad de actuación, en los recursos”.