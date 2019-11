Mica Tinelli y Lisandro López se mostraron juntos en el cumpleaños de Cande Tinelli

A principios del mes de septiembre, Mica Tinelli confirmó su relación con Lisandro López, el defensor de Boca Juniors. Finalmente, los enamorados fueron fotografiados juntos por primera vez durante el festejo de cumpleaños de Cande Tinelli, el 6 de noviembre.

“En cuanto a sentimientos, estoy muy bien. Y a Licha sí, lo conozco. Nos estamos conociendo y me cae muy bien. Pero no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Lo importante es que estoy bien”, habían sido las palabras de Mica Tinelli hace dos meses para hablar de su estado amoroso.

Junto a su novio, la hija mayor de Marcelo Tinelli se presentó en el restaurante de Palermo, acompañada por el futbolista. Sin embargo, decidieron abandonar temprano el cumpleaños ya que Lisandro López tenía que volver a concentrar para el partido de Boca contra Vélez Sársfield, que se jugará el próximo domingo por la noche.

Cande Tinelli, quien cumplió 29 años, festejó junto a su familia y sus amigos hasta las 3 de la mañana en Palermo. Horas antes, su hermana le había dedicado unas tiernas palabras a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy cumple años la persona que mas amo en este mundo. Soy muy feliz de tenerte como hermana, es lo más lindo que me pasó en la vida, este vínculo tan hermoso y tan fuerte, lleno de secretos y amor. Te amo con toda mi alma, sos mi otra mitad. Que seas muy feliz hoy y siempre. Tu felicidad es la mía”, escribió Mica Tinelli.