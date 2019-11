Clausura preventiva de residencia geríatrica

La clausura fue de tipo preventiva, con un plazo determinado para que los propietarios puedan regularizar la situación. En el caso del incumplimiento, se procederá a la clausura definitiva.

Una vez finalizado el procedimiento, Pavetti explicó: "La residencia geriátrica ubicada en José Hernández 368 no contaba con habilitación municipal. En el lugar vivían 7 abuelos, más integrantes de la familia a cargo del geriátrico".



"En este procedimiento participaron todas las áreas que tienen intervención en este caso, Obras Privadas, Agencia de Seguridad Alimentaria, Medio ambiente y Desarrollo Social, cuyo informe dan condiciones desfavorables", detallo el Juez Municipal de Faltas



Entre algunos de los requisitos que no cumplían se pueden mencionar "que no contaba con servicio de emergencia, los medicamentos estaban al alcance de los abuelos, y la edificación del lugar está con serios deterioros y problemas de humedad. Además el lugar no contaba con elementos de seguridad".

¿Qué o quién avispó a la Municipalidad?

Hasta hace pocos meses atrás, la Municipalidad de Rafaela era sumamente laxa en los controles a residencias geriátricas, pero últimamente se ha visto a sus agentes muy activos en la recorrida por estos establecimientos.

Controles que deberían haberse llevado a cabo conjuntamente con la apertura misma de estas residencias fueron escasos o nulos hasta el momento, pero al parecer un actor principal de la salud en nuestra ciudad busca ingresar al mercado y las suspicacias están a la orden del día.