Carlos Melconian: “Llamé a Cristina para felicitarla pero nunca me reuní con ella”

Carlos Melconian, ex titular del Banco Nación, reveló que tras la victoria del Frente de Todos, el 27 de octubre, llamó a Cristina Kirchner “para felicitarla”, pero aclaró: “Nunca me reuní con ella”.

En diálogo con LNE, el economista que fue parte del gobierno de Cambiemos analizó el impacto del resultado electoral en la economía y afirmó: “Que ganara (Mauricio) Macri o Alberto Fernández, las cosas para hacer son las mismas”. En ese sentido se refirió a la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional: “Es un número imposible”. “A efectos prácticos no podes pagar; uno dice reperfilar, otro reestructurar, otro defaultear, yo diría que de acá a abril tenés una suerte de negociación con el intento de ir cumpliendo lo que va venciendo”, agregó sobre el camino que debería tomar el nuevo gobierno.

Melconian mantuvo conversaciones con Fernández durante la campaña. Incluso en un momento se especuló con la posibilidad de que sea parte de su equipo económico. Actualmente aclaró que no mantiene diálogo cotidiano con el ex jefe de Gabinete.

En esta ocasión, consultado al respecto de si tuvo conversaciones con la ex presidenta, expresó: “Llamé a Cristina para felicitarla como corresponde cada vez que fue electa presidente, y si me atendió y me agradeció. Nunca tuve una reunión personal ni a solas, ni con gente, con ella”.

Al respecto de la propuesta electoral del Frente de Todos de reactivar el consumo, sostuvo: “Argentina tiene que volver a crecer, el consumo como parte del PBI es una parte integrante muy importante, pero además de su consumo interno, Argentina debe venderle a un mundo que está complicado”. En ese sentido criticó que para aplicar este tipo de medidas “no hay respaldo, si no tenemos moneda". “Este país no tiene mercado de deuda local porque no tiene moneda, si vos no querés tener tu moneda en el bolsillo, ¿qué deuda en pesos vas a querer tener?, ninguna", planteó el economista quien mencionó la problemática de que además la moneda se encuentra “fuera del sistema”: “Uno en la caja fuerte, otro en el colchón, y otro en el exterior, no es una fuga delincuencial, todos están dentro de la ley”.

Consultado por la posibilidad de dolarizar la economía, manifestó que “es un tema tabú. Tenés que tener precios relativos acorde, si no sos competitivo sonaste". Luego agregó: “El día que dolarizás, la inflación y la tasa de interés se desploman, pero si tenés una corrida bancaria, ¿quién te emite dólares para protegerte?”, advirtió.

Melconian fue titular del Banco Nación en el inicio del gobierno de Cambiemos, sin embargo se mostró crítico de la gestión de Macri porque “en lugar de solucionar las cosas, tomaste deuda”. También apuntó contra la decisión de restablecer un estricto control cambiario: “El tipo de cambio libre y flotante es el ideal, es la Ferrari para países estables; muchas veces ocurre que no podes pasar del carro y el caballo a la Ferrari porque la chocás”, comparó y agregó: “Retroceder de la Ferrari al carro y al caballo es desilucionante. El cepo llegó para quedarse por largo rato", enfatizó.

A poco más de un mes para la asunción de Fernández, expresó: “Para ser justos hay que darle la derecha al que arranca, como corresponde en un país sin grieta. Vamos a ver después como sale la historia”.

En ese sentido, explicó: “Me importa tres carajos los panqueques, para todos los que se presentan con vocación y ganan, siempre se les da la derecha. Para todos los que quieren involucrarse en un gran quilombo y mal pago como la cosa pública, yo me saco el sombrero; si no sos chorro y no andás en ninguna joda, no sos incompetente y querés ir por vocación al sector público, yo los aplaudo de pie”.

De cara al futuro sostuvo que “va a ser muy difícil ir a una baja drástica y sostenible de la inflación”. Consultado por los riesgos de una hiperinflación, Melconian concluyó: “Es evitable, pero no jodas”.

Con información de www.infobae.com