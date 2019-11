La UCR cuestionó a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre la detención de Milagro Sala: “Su opinión nos preocupa por la Argentina que viene”

Luego de que el presidente electo, Alberto Fernández, dijera que Milagro Sala “no merece estar detenida”, la Unión Cívica Radical salió al cruce y señaló que “sus palabras conllevan una fuerte irresponsabilidad de su parte y ponen a la Argentina frente a un escenario de vulnerabilidad institucional”.

En una entrevista concedida a Rafael Correa, ex presidente prófugo de Ecuador, en el canal RT en español, Fernández sostuvo: “Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida”.

Ante esas declaraciones, el radicalismo emitió un comunicado cuestionando al presidente electo, calificando a sus dichos como “antirrepublicanos” y recordando que la decisión de mantener a Sala detenida “fue avalada hasta por la Corte Suprema de la Nación”.

“Esas declaraciones vienen del presidente electo, quien se alza contra la Justicia. Su opinión ya no es la de un ciudadano común, sino de quien llevará adelante el destino de nuestro país por cuatro años”, sostuvo el documento, que lleva la firma de Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR.

En el escrito, la UCR recordó que una de las condenas por 13 años a Milagro Sala es por daño agravado, al ser considerada jefa de una asociación ilícita dedicada al fraude y la extorsión de los jujeños. “Pero como si fuese poco, también fue condenada a 4 años de prisión por lesiones graves a un dirigente social de esa provincia”, aseveró.

Y continuó: “No hay ninguna razón para afirmar que la detención de Sala es ilegal, ya que además es investigada en decenas de causas y las condenas son consecuencia de juicios federales y provinciales, legítimos y con las garantías de un Estado de derecho democrático”.

El escrito, que destaca la labor de Alberto Fernández como abogado y profesor de derecho, le sugiere que debería asesorarse mejor ya que pareciera no conocer en detalle los procesos a los que se refiere. “Por si no está al tanto, Milagro Sala se hizo rica en el poder mientras simulaba proteger a los pobres y fue la responsable de construir un Estado paralelo en Jujuy, violento y clientelista. Esto fue permitido y avalado por un Estado nacional que hizo del clientelismo y el avasallamiento de las instituciones del país una práctica continua y su bandera de conquistas sociales”, explicó.

Desde la Unión Cívica Radical remarcaron que su compromiso seguirá siendo el de fortalecer las instituciones democráticas, velar por una Justicia independiente y erradicar la impunidad para los corruptos en la Argentina.

“Es una muy mala señal para la Argentina que su presidente electo ya pretenda inmiscuirse en la Justicia, alterando la independencia de poderes establecidos en la Constitución Nacional que nos garantiza a los argentinos un país republicano, representativo y federal”, concluyó el comunicado.

Con información de www.infobae.com