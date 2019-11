Alberto Fernández: “Los trabajadores son la piedra angular de la sociedad”

El Presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández, se refirió en la noche de este viernes al encuentro que mantuvo en la jornada con los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la entidad. “Para poder salir adelante y poner a la Argentina de pie es necesario que todos trabajemos juntos”, sostuvo.

En el cierre de la segunda semana de actividad como mandatario electo, Fernández visitó el edificio de la CGT en la Ciudad de Buenos Aires y junto a los principales referentes gremiales, brindó un discurso donde pidió recuperar el “respeto”, cuestionó que algunos sectores “quieran sacar derechos” y pidió la colaboración de “todos y todas” para “poner de pie a la Argentina”.

Si bien no hubo anuncios ni confirmación respecto a algunos de los nombres que resuenan como posibles integrantes de su futuro Gabinete, tanto Fernández como la dirigencia de la central obrera entregaron la imagen de la reunión como una clara señal del vínculo de cara a la asunción del nuevo Gobierno. Días pasados, algunos referentes anticiparon que no pedirán bono de fin de año, que las clases deben comenzar en marzo de 2020 y que no se deben poner “palos en la rueda”.

En tanto, tras horas vertiginosas por la liberación del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, hecho sobre el que Fernández se expresó, poco después de las 19 horas el ex jefe de Gabinete de la Nación también se refirió a la visita realizada a la CGT. Desde su cuenta oficial de Twitter publicó un mensaje acompañado de una significativa postal.

“Los trabajadores son la piedra angular de la sociedad. Por eso celebro la unidad que ha alcanzado la CGT. Gracias a los compañeros y las compañeras por haberme invitado hoy. Para poder salir adelante y poner a la Argentina de pie es necesario que todos trabajemos juntos”, señaló el mandatario electo.

En su discurso del mediodía, había afirmado que “este día es posible porque nos unimos. El secreto de este triunfo no es otro que la unidad y el esfuerzo particularmente de Cristina, porque ella es la esencia de este triunfo que hoy tenemos” y añadió que “si algo distinguió a la Argentina fueron los derechos de los que trabajan. Perón les dijo a los trabajadores que tengan un sueldo, que pueden discutir sus condiciones salariales, el aguinaldo, las vacaciones”.

