Las 10 definiciones de Guillermo Nielsen en EEUU sobre la deuda, el cronograma “inconcebible” del FMI y la independencia del Banco Central

Guillermo Nielsen, uno de los economistas más cercanos al presidente electo Alberto Fernández y su nombre suena para ocupar importantes cargos en su gobierno. Eeste viernes participó de un seminario en Miami, en la Herbert Business School, donde también estuvo presente Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), y uno de los encargados de aprobar y controlar la evolución del préstamo a la Argentina por USD 57.000 millones.

Fue el primer acercamiento de un economista asociado a la próxima administración con altos funcionarios del Fondo.

Estas son los principales conceptos del economista argentino, quien fue secretario de Finanzas y negociador de la deuda con Roberto Lavagna como ministro, durante el gobierno de Néstor Kirchner:

- “El cronograma de pagos con FMI tiene una carga inicial que es inconcebible”.



- “El crecimiento es la única manera de pagar la deuda. Los inversores tiene que ser socios del crecimiento”.

- “La determinación de Alberto Fernández es que la cuestión de la deuda empiece un camino de resolución lo antes posible dentro de las limitaciones formidables que presenta hoy la economía argentina”.

- “La independencia del BCRA es imposible bajo el programa con el FMI”.

- "En esta crisis de deuda no hay tenedores minoristas, comparado con el problema que fue tener medio millón de tenedores en Italia, 40.000 en Japón y otros muchos en Alemania, Austria, Suiza. Ese factor no está presente: esta es una negociación que requerirá diálogo entre profesionales”.

- “La austeridad fiscal generalmente agrava los problemas de la deuda disminuyendo la recaudación de impuestos”.

- “El primer camión que se nos viene encima son USD 15.000 millones entre ahora y mayo. Esto no tiene precedentes. Estamos trabajando muy activamente con los tenedores, pero son situaciones muy disímiles”.

- "Hay pocas reservas y déficit muy grande: el gobierno saliente deja una expansión en pesos significativa, que habrá que manejar con mucha muñeca”.

- "No hay sustituto para la confianza. Y es lo más etéreo y lo más difícil de lograr. Tuve el privilegio de vivir ese proceso en 2002. Wall Street no entendía, pero la gente lo entendió desde punto de vista masivo. Ojalá tengamos este don en la etapa que empieza.Siempre se necesita confianza. Si no hay confianza no hay nada que hacer”.

- “Argentina necesita imperiosamente desarrollar otro sector de la importancia del sector agropecuario, una alternativa, de generación de dólares y empleo. En un mes se va a conocer el proyecto de ley para el marco legal de Vaca Muerta”.

El vocero del FMI Gerry Rice habló sobre la Argentina y dijo que ”estamos listos para involucrarnos cuando sea conveniente". Además, explicó que para tomar una decisión es necesario "tener la información sobre los planes políticos de las nuevas autoridades así como de la perspectiva macroeconómica” y que “no estamos en condiciones de hacer esa evaluación en este momento, porque las discusiones con la nueva administración aún no han tenido lugar”.

