Sol Pérez se vistió literalmente con un hilo de cuero y enloqueció a los fans

Sol Pérez nos tiene acostumbrados a sus looks bomba donde luce absolutamente divina, pero sin dudas éste es uno de los más jugados de siempre.

No hay dudas de que Sol Pérez es una de las mujeres más lindas de la Argentina. La ex chica del clima supo enloquecer a todos con sus fotos, sus videos, y sus presentaciones en vivo. Siempre con los looks más jugados, arranca suspiros a todos sus seguidores.

Como en este caso, por ejemplo. Sol Pérez lució una bikini de cuero -o simil, en apariencia- con cadenitas doradas. Y lo compartió con dos fotos súper hot en su cuenta de Instagram. Las fotos de Sol Pérez llamaron la atención por varios motivos.

En primer lugar, ¡porque la bikini es absolutamente diminuta! Pareciera que, literalmente, sólo tuviera un hilo puesto. No hay manera de enterarse cómo es el conjunto por delante, ya que Sol solamente lo mostró desde atrás.

La parte de arriba tiene los breteles hechos de cadenitas doradas, y la parte de abajo las uniones de los costados. “Bikini negra cadenas doradas #bikinissolperez #solperez @ivanadesign“, escribió Sol Pérez en uno de los posteos.

Mientras que en el otro le hizo una invitación a todas sus seguidoras: “Chicas súbanme sus fotos con el hashtag #BikinisSolPerez así las subo a mis historias @ivanadesign“, les propuso.