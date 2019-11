Al aire libre y en bikini, Nicole Neumann posó haciendo yoga

Nicole Neumann siempre se ha caracterizado por llevar una vida sana. La modelo es vegetariana, realiza ejercicio a diario y también hace yoga. Además, suele compartir en sus redes imágenes de sus prácticas para mostrar como ésto la ayuda en su vida diaria.

En las últimas horas, Nicole Neumann compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram donde se la ve boca abajo, realizando una típica postura de yoga. “A veces cambiar el punto de vista, cambia todo!!!!”, escribió en el posteo.

A pesar de sus continuos entredichos con Fabián Cubero, la modelo busca constantemente alejarse de los problemas y vivir una vida tranquila. Hace ya un tiempo que está concentrada en el trabajo y disfruta también de su soltería.

En una reciente entrevista radial, Nicole Neumann contó que está demasiado ocupada como para tener un vínculo sentimental. Recordemos que la modelo es una de las panelistas de “Nosotros a la mañana”, el programa matutino que se emite por El Trece.

“Cuando uno está bien con uno mismo y está centrado, hay un montón de cosas que no permitís. Me pasó que había cosas que estaban bien aceptarlas y exigía demasiado poco, ahora estoy en exigente y si no venís con todo esto cumplido, ni vengas”, aseguró Nicole Neumann.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que Nicole Neumann termine haciendo una insólita revelación sexual: “Soy muy pasional, voy con todo, te doy todo, si no das lo mismo, quédate en tu casa. Tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama”.

Por último, confesó: “En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, hay otras cosas que valoro más, otro tipo de conexiones, lo sexual no me llena, no me deja nada, tengo otra edad, tengo tres hijas, prefiero el celibato”.