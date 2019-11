Pampita pidió que sus 30 damas de honor tengan un inusual detalle para su casamiento

Faltan pocos días para que Pampita y el empresario gastronómico Roberto García Moritán sellen su amor para toda la vida en un altar y, mientras tanto, muchas personas del entorno de la pareja brindan algunos detalles sobre cómo será la tan esperada fiesta.

La celebración será el 22 de noviembre y tendrá lugar en el Palacio Sans Souci, en San Fernando. Pampita y su novio pasarán por el civil y luego junto a sus invitados concurrirán a una cena íntima que luego se transformará en una mega fiesta con más de 130 invitados.

Hace unos días, Pampita festejó su despedida de soltera junto a sus amigas íntimas y una de ellas, la DJ y actriz Paula “Puli” Demaria, reveló detalles del casamiento mientras estuvo anoche como invitada al programa La noche de Mirtha.

“Yo me la crucé a Carolina y le dije ‘se conocen hace dos meses y ya te casás'”, dijo Mirtha Legrand refiriéndose a la esperada boda. Además, la conductora reveló que Pampita le dijo que la decisión fue inevitable porque está “muy enamorada”.

Luego del comentario de Mirtha Legrand, la DJ dijo que Pampita es “una amiga de fierro” y que se conocen desde hace 22 años. “Soy su testigo de casamiento, hemos vivido muchas cosas juntas”, comentó y luego agregó detalles sobre el casamiento: “Las amigas vamos a vestirnos todas de negro, seremos 30 damas de honor y habrá 6 testigos. Pampita se aseguró que a pesar de estar de negro, todas tengamos algo diferente, así que hay un tocado distinto para cada una”, reveló la amiga de Pampita en el programa de Mirtha.

Cabe recordar que Roberto Moritán estuvo en el ojo de la tormenta cuando ignoró a la prensa durante la inauguración de un evento, la semana pasada, al mostrarse aturdido por las cámaras. “Hay que darle un poco de tiempo. Se tiene que acostumbrar a todo esto”, explicó Pampita.

“No me acostumbro, pero hoy estoy más preparado. La otra vez, la verdad, no me lo esperaba. Hoy estoy mejor”, dijo Moritán en el programa Hay que ver, donde habló sobre la familia ensamblada que está construyendo con Carolina. “Nuestros hijos [los de Pampita y los suyos] se llevan bárbaro. Estamos todos muy contentos”, aseguró el empresario.