La UCR se diferencia de Mauricio Macri y habla de un “golpe de Estado” en Bolivia

La renuncia de Evo Morales, en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, divide aguas en el Gobierno de Mauricio Macri. Sucede que, mientras la Casa Rosada habla de un "período de transición que se ha abierto por las vías institucionales", para la Unión Cívica Radical se trata de un "golpe de Estado", que se da "en medio de un clima de agitación", y considera que se debe "cuidar a la democracia".

En un comunicado, el radicalismo lamentó la "sucesión de hechos preocupantes" que ocurren en Bolivia, "entre ellas, la renuncia del Presidente Evo Morales, en medio de un clima de agitación".

Y, en lo que pareció un mensaje por elevación sobre la postura del Gobierno, sostuvo que "cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla".

"No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", remarcó el parte del partido, presidido por el gobernador saliente de Mendoza Alfredo Cornejo.

Sucede que un rato antes, el comunicado de la Cancillería argentina había esquivado referirse a un golpe de Estado, en línea con las declaraciones de Jorge Faurie en TN.

"El Gobierno argentino hace un llamado a todos los actores políticos y sociales bolivianos para preservar la paz social y el diálogo, enfatizando importancia de encaminar este periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales que establece la Constitución de ese país", indicó ese texto, que generó molestias en el radicalismo.

El pronunciamiento de la UCR excede a la tensión política entre Macri y Cornejo. El vicepresidente segundo Federico Storani redobló las críticas este lunes. "El comunicado del Gobierno sobre Bolivia fue excesivamente lavado y sin compromiso ante lo que es un golpe de Estado", reprochó en diálogo con Futurock. Pero también apuntó a las formas: "El gobierno otra vez no nos consultó antes de emitir el comunicado sobre Bolivia. Es un claro golpe de Estado".

Storani habló poco después de que lo hiciera el embajador argentino en Bolivia, Normando Alvarez García, que reafirmó la posición del Gobierno. Habló de "una interrupción del orden constitucional, basada en una gran conmoción social y similar a cuando fue la renuncia de (Fernando) De La Rúa" en 2001 en la Argentina. "No hay golpe de Estado para nuestro Gobierno. Yo personalmente pienso algo, pero está la decisión de nuestro Gobierno", sostuvo a La Red.

"La postura del embajador argentino en Bolivia no es la de la UCR. Para la UCR este es un golpe de Estado", insistió Storani, quien advierte que esta diferencia puede tener consecuencias incluso en el futuro de Cambiemos. "La postura del PRO ante el golpe en Bolivia nos tiene que llevar a replantearnos la alianza con la UCR", consideró.

Desde el PRO, el único que se diferenció del Gobierno fue el diputado nacional Daniel Lipovetzky, uno de los primeros en fijar su posición, quien este lunes se sumó a los cuestionamientos sobre la postura oficial. “No coincido con el comunicado de Cancillería. La posición tiene que ser muy clara de que esto fue un Golpe de Estado y hay que repudiarlo. No puede haber grises”, dijo en diálogo con El Destape.

El presidente electo Alberto Fernández tomó parte de las declaraciones del diputado y se metió en la interna. "Me tranquiliza ver que en el oficialismo hay gente con la dignidad democrática de la que otros carecen", escribió en su cuenta de Twitter.

En el único punto que parece haber coincidencias es en la falta de transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia y el rol que tuvo en ese sentido la administración de Evo Morales. Es que la UCR no dejó de plantear sus críticas al gobierno boliviano al atribuirle "una vocación de perpetuidad ilegal" y alertar que las autoridades electas en cada comicio "deben gozar de la legitimidad que da la limpieza en dichos procesos".

