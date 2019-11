Felipe Solá sobre Bolivia: “Cuando las FFAA no responden a las autoridades democráticas es un golpe de Estado”

El diputado Felipe Solá habló con Clarín este lunes para explicar la visión del gobierno entrante sobre la crisis en Bolivia. En particular sobre las diferentes posturas por parte de Alberto Fernández y Mauricio Macri sobre lo que sucede en Bolivia. El presidente electo dijo que se trata de un golpe de Estado y el Presidente evitó definirlo como tal. Solá es el dirigente que más suena como Canciller del Gabinete que asumirá el próximo 10 de diciembre.

-¿Por qué para el gobierno electo lo ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado?

-Es un golpe de Estado porque el comienzo de la situación que altera el funcionamiento de las instituciones es la violencia cívica, del Comité Cívico, la violencia de civiles armados, en casi todas las regiones del país. Esto además además está desatado de manera incremental por alguien que no ha sido candidato y no es un partido político y que se arroga el derecho a esa violencia. Y esa violencia se usa para pedir la renuncia del presidente. ¿Cuándo el intento se convierte en Golpe de Estado? Cuando las policías se acuartelan en contra del orden que deben sostener, y cuando las fuerzas armadas acompañan. En ese momento se produce violencia en las calles y el abandono absoluto de la seguridad física del presidente y de los funcionarios, los parlamentarios que además fueron objeto de ataques.

-El Gobierno tiene otra mirada. Y sostiene que no hay un golpe de Estado porque no hay un grupo que se quede con el poder después de lo ocurrido. Y que en la Constitución de Evo Morales se contempla esta situación

-Es increíble esa posición. Decir que no hay golpe de Estado en Bolivia, donde hubo muertos esta mañana, donde hubo una chica de 12 años baleada, donde hay grupos de la Policía, que están actuando de civil y ver en los noticieros la anarquía en la que se vive... Por ejemplo, el presidente de Bolivia no pudo ni renunciar como manda la Constitución frente a la Asamblea reunida, que acepte su renuncia. ¿Por qué no lo ha podido hacer? Porque no hubo ni seguridad física para él para que pudiera llegar al centro de La Paz. Pensar que no hay un golpe de Estado en esas circunstancias me parece increíble. En cuanto las Fuerzas Armadas y de Seguridad toman decisiones autónomas y no responden a las autoridades democráticamente elegidas estamos en presencia de un Golpe de Estado.

-¿Y cómo considera el intento de perpetuarse en el poder?

-No. Evo llamó a nuevas elecciones. Uno no juzga el intento. Uno juzga violación o no de las leyes. Evo Morales llamó a nuevas elecciones y se negaron primero a hablar con él, es decir conversar, y después, a que hubiera nuevas elecciones, porque el golpe estaba evidentemente dirigido contra él. Si nosotros pretendemos decir que esto no es un golpe de Estado porque las elecciones de Evo Morales están sospechadas como dice la OEA... También recordamos que la OEA cuando aún Evo Morales no tenía resultados definitivos, le dijo que le "aconsejaba" ir a un ballotage. Eso no es función para nada de la OEA. ¿Cómo va a aconsejar la OEA? Existe una Constitución. Además, Evo Morales aceptó que la OEA tomara la conducción técnica y diera un veredicto sobre la normalidad o no de las elecciones. Y aceptó después el resultados de ese veredicto. Y después llamó (Evo) a la oposición y les dijo vengan porque va a haber elecciones de primera vuelta de nuevo. Y eso fue negado mientras aumentaba la violencia.

-Pero Evo se quiso perpetuar en el poder.

-La simpatía o antipatía ​a la que tienen derecho todos los bolivianos y argentinos por Evo Morales... Estar a favor o en contra, y el hecho de que quisiera perpetuar o no, es subjetivo, y es válido, y se castiga o se premia, en las urnas. ¿No es cierto? No estamos para juzgar las características personales de un presidente que hace años viene ejerciendo la presidencia, que tiene gran cantidad de virtudes de su gobierno y seguramente tiene actitudes criticables. Podemos pensar después por qué ocurrieron las cosas. Pero lo que queremos decir ahora es que se trata de un golpe de Estado. Por qué ocurrieron las cosas es posterior.

-¿Qué plan tiene el gobierno saliente?

-Alberto Fernández habló ayer con el presidente Macri y le preguntó si tenía asilados. Y él le dijo que tenía un ministro del gobierno de Evo y a lo mejor alguno más en la embajada argentina. Alberto le pidió que por favor se cuidara muy bien de no largarlo sin una razón. Se habló de si había o no orden judicial y Alberto le dijo que ojo con las órdenes judiciales porque no hay en este momento vigencia de los tres poderes en Bolivia. Y le pidió por favor que los consulados estuvieran todos abiertos para eventuales pedidos de asilo. Y le pidió también que viera que esto un Golpe de Estado. Y Macri sobre este último punto no se expidió. Sí se expidió sobre los consulados que iban a estar abiertos. Evidentemente Macri no considera que es un golpe de Estado. A eso nosotros le llamamos una actitud de mirar para otro lado cuando ocurre algo tan grave como lo que está ocurriendo en Bolivia. Ayer, el presidente Fernández se dedicó a la seguridad física de aquellos que están en zona liberada.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Natasha Niebieskikwiat