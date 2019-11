Brad Pitt casi abandona el rodaje de la película que lo consagró… ¡por no soportar la oscuridad!

En 1994 se estrenaba la película “Entrevista con el vampiro”, protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt y se convirtió en un éxito de la época con 224 millones de dólares de recaudación y alcanzado el reconocimiento de ser la novena película más taquillera de aquel año.

En ese momento, sin dudas Tom Cruise era la mayor estrella del mundo y la historia era genial, basada en la novela original de Anne Rice, que llevaba vendidas ocho millones de ejemplares y siendo el origen de una saga literaria que lleva por ahora doce entregas.

Quien también estaba en esa película era Brad Pitt (Shawnee, Oklahoma, 1963) que en un entrevista hace varios años para a la revista de entretenimiento Entertainment Weekly reconoció que no la habia pasado muy bien en el rodaje.

“En Entrevista con el vampiro pareces tan desgraciado durante toda la película”, le comenta el periodista Jeff Giles. Y responde Pitt: “¡Fui un desgraciado! Seis meses en la puta oscuridad”.

Brad Pitt explica que aceptó el papel sin leer el guion. No era todavía la mega estrella que es hoy en día, pero sí uno de las grandes promesas de Hollywood.



Era muy tentadora la oportunidad de trabajar con Tom Cruise y con un director como Neil Jordan (que era, además, su amigo). Igualmente el rodaje no empezó del todo mal: “Lo mejor que obtuve de esa película es mi historia de amor con Nueva Orleans. Rodábamos por la noche, así que andaba en bici todas las noches. Hice grandes amigos allí. Pero luego llegamos a Londres, y Londres fue una puta oscuridad. Era lo más duro del invierno”.

Se rodaba por la noche porque Jordan no quería que un solo rayo de sol acariciase la cara de los actores durante el rodaje. Cuando llegaron a Londres no rodaron de noche, pero sí en unos estudios (Pinewood) que Pitt describiría como “un caldero, un mausoleo sin ventanas que no ha sido rehabilitado en décadas”. Y encima, cuando acababan cada jornada de rodaje, ya era de noche fuera. La oscuridad era continua.

“Lo confieso, un día me rompí. Pensé que la vida es demasiado corta para esa calidad de vida. Llamé a [el productor de la película] David Geffen, que era buen amigo mío. Y él vino a verme. Le dije: ‘David, no puedo más. No puedo hacerlo. ¿Cuánto me costaría abandonar?’. Y él respondió, con mucha calma: ‘Cuarenta millones de dólares’. Y le digo: ‘Vale, gracias’. La verdad es que sirvió para acabar con mi ansiedad. Pensé: ‘Tengo que levantarme y manejar esto”, declaró entre risas.

Por suerte para él, Brad Pitt terminó de rodar esa película y cobró mucho reconocimiento para después forjar la exitosa carrera que tuvo.