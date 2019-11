Rocca ve un fin de ciclo y apuesta al Mercosur

Paolo Rocca, líder del Grupo Techint y casi en calidad de anfitrión del 60º Congreso de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) volvió a embestir contra el accionar chino, cuya sobrecapacidad excedente, no solo en la siderurgia, desequilibra a todos los sectores y a la economía mundial. Alertó que la desaceleración de la economía china imponía repensar cómo reaccionar y al respecto consideró que “la regionalización de las políticas es algo que va a venir cada vez más. Estamos en un eje atlántico, el mundo de las Américas, es un mundo con problemas similares y están dispuestos a encararlo de un modo no demasiado diferente”. Explicó que “el cambio de un mundo muy abierto a una dimensión global a un mundo menos globalizado, organizado más en función de situaciones regionales que pueden ser Europa, el acuerdo norteamericano, el NAFTA que hoy está transformando el USMCA, pero que es una dimensión que hay que considerar muy bien”. Y señaló que “el Mercosur puede ser también el principio de un acuerdo regional más amplio y también dentro de una dimensión regional, nuestra industria puede encontrar una vida distinta, un camino de crecimiento, un camino de valorización de lo que estamos haciendo”. A continuación, lo más saliente de la exposición de Rocca, que evitó referirse directamente a la situación argentina y del próximo gobierno, aunque dejó algunos lineamientos subterráneos.



El cambio de ciclo en la materia prima nos brinda una oportunidad para poder construir un punto de vista común sobre la relevancia de la industria en nuestros países. La alianza a nivel regional con nuestra cadena de valor es la respuesta a lo que en los últimos diez años no supimos construir frente al avance del desarrollo industrial en China. Si lo hacemos, el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito. La siderurgia en América latina va a recuperar crecimiento en la medida en que nosotros llegamos a fortalecer nuestra cadena de valor. No nos salvamos solos de una desindustrialización, tenemos que construir junto a nuestra cadena y junto con nuestra comunidad.

Estos últimos diez años han sido difíciles. Después de la crisis de 2008 la demanda de acero mundial creció 44 %, pero el valor de nuestras empresas cayó entre 60% y 80%. En el entretiempo, la participación de China en el mercado mundial del acero aumentó del 35% al 50%. América Latina en este contexto creció alrededor del 10%, y las empresas han tenido serias dificultades.

En este contexto no es fácil para nuestra industria atraer los capitales necesarios para transformarse y atraer los talentos necesarios para esto. Esto es el gran desafío que tenemos. En este ciclo adverso nos ha costado lograr niveles de rentabilidad en nuestro negocio como para proyectarnos hacia el futuro.

Creo que hemos llegado a un punto de cambio, de transformación y que entre todos trabajando en conjunto en la dimensión regional, tenemos la oportunidad, a mi juicio, de revertir este proceso (provocado por el exceso de capacidad a nivel mundial, el bajo crecimiento de América Latina y la desindustrialización en nuestros países). World Steel estima alrededor de 400 millones de toneladas de acero sobre una demanda total de 1.700 millones de toneladas está sustancialmente concentrado en China que ha creado un exceso de capacidad que hoy condiciona y pone presión sobre todos los países del mundo.

Este ciclo que originó un incremento de precios de materia prima, sostuvo el crecimiento mundial y permitió una salida de la crisis de 2008 gracias a las inversiones y al crecimiento chino, hoy está perdiendo fuerza y encontrando resistencias muy importantes en los países desarrollados que ven una erosión del nivel de ingreso, de ocupación de su clase media y de su dimensión industrial. Este ciclo de crecimiento de China ha permitido la conducción de una política económica en muchos países de la región basado en la primarización de las economías.

