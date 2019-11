Rafaela tiene el archivo de la memoria

En referencia a la creación del archivo de la memoria por parte del Concejo Municipal, el Concejal Leonardi Viotti, uno de sus impulsores, manifestó "Creamos por ordenanza el Archivo de la Memoria. Es una herramienta que va a estar a disposición de todos. Se van a guardar archivos que tienen que ver con el terrorismo de estado no solo en la última dictadura, basados siempre en la idea de que un pueblo necesita tener memoria porque si no conocemos nuestra historia, no podemos tener un buen presente y mucho menos pensar en el futuro", El Joven macrista también expresó: "tratándose de fondos públicos, la historia colectiva debe estar contada con las distintas voces, debe tener la pluralidad necesaria para mostrar una historia desde las distintas visiones"."

Fuente: ADN RAFAELA