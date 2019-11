Wanda Nara reveló por qué no suele mostrar a Benedicto y Constantino en las redes

A través de las historias de Instagram, Wanda Nara le respondió a una seguidora y explicó el motivo por el cual no muestra tanto a dos de sus hijos varones.

Acostumbrada a tener un recurrente ida y vuelta con sus seguidores, Wanda Nara se animó a que sus más de cinco millones de fanáticos le hagan preguntas a través de las redes sociales. A pesar de no poder responder a todas estas, la mediática contó algo que no se sabía sobre sus hijos, Benedicto y Constantino.

Fruto de su relación con Maxi López, Wanda Nara tuvo a Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7). La mediática suele compartir varias imágenes de su hijo mayor y también de Francesca e Isabella. Sin embargo, sus dos varones más chicos no suelen aparecer tanto en las redes.

“Me encanta Coki, ¿por qué no los mostrás tanto como a Valentino y a las Icardis?”, fue la pregunta de una de las seguidores. Wanda Nara, por su parte, no esquivó el tema y respondió: “Valentino dice ser influencer y a los otros dos varones, Benedicto y Coki no les gusta tanto”.

Además, agregó: “Respeto el gusto de cada uno cuando me piden foto es foto, si no les gusta no”. Recordemos que Valentino López debutó hace algunos años como modelo en una campaña publicitaria para la marca del diseñador alemán Philipp Plein.