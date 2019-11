El beso entre Selena Gómez y Julia Michaels que desató rumores de romance

En las últimas horas, Selena Gómez se convirtió en noticia luego de besarse con la cantante (y amiga de su infancia), Julia Michaels, en pleno concierto. Luego de interpretar juntas la canción “Anxiety”, las jóvenes se fundieron en un abrazo y un beso en la boca.

Enseguida, los fanáticos de ambas y los medios desataron posibles rumores de romance. Por otro lado, Selena Gómez acaba de lanzar su nuevo single “Lose You To Love Me”, dedicada (aunque ella no lo haya admitido) a su ex novio Justin Bieber.

El concierto en el Teatro Fonda de Los Ángeles, fue uno muy especial para Selena Gómez y su amiga, ya que interpretaron una canción con una temática sensible. Actualmente, la ex de Bieber se encuentra en un momento de renovación.

Luego de atravesar una crisis de ansiedad y depresión, se animó a volver a hacer lo que realmente ama: música. Selena Gómez y Julia Michaels son amigos de la infancia y no solo compartieron el beso que dio que hablar. Son tan cercanas que, luego del concierto, se hicieron un tatuaje en común: una flecha negra en sus manos.