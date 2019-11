Evo Morales: “Me siento ex presidente de Bolivia"

"He cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea", dijo el ex Mandatario de Bolivia durante una entrevista con CNN. Acusó a Carlos Mesa de haber direccionado la protesta en su contra.

Evo Morales sostuvo durante una entrevista con CNN que se "siente" ex presidente de Bolivia y consideró que cumplió con su gestión.

"Yo me siento Evo, yo me siento ex presidente desde que he presentado mi renuncia. He cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea", dijo el líder del MAS.

Recordó que el Parlamento no le aprobó su renuncia por lo que para "los juristas sigo siendo presidente".

Insistió en la necesidad de "pacificar" el país y consideró que "la mejor forma en este momento es una reunión en la que esté (Luis Fernando) Camacho, (Carlos) Mesa, Evo, los movimientos sociales, el gobierno de facto".

Cuestionó, además, a Mesa y dijo que "empezó a instruir, ‘movilícense’, y en la noche hicieron quemar tribunales electorales departamentales, hicieron quemar las ánforas de los sufragios".

Fuente: Cadena 3