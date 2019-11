Tal como lo adelantamos hace unas semanas, la decisión ya está tomada y Bottero será el próximo Presidente del Concejo. Desde las sombras dio las ordenes que hacían falta y ese lugar no lo deja por nada del mundo

Cuando Bottero se fue a pasear por Europa, antes de partir, le dio la orden a Viotti que comience a "operar" para que a partir del 10 de Diciembre el cargo de Presidente del Concejo sea de él, no le dio opción alguna.

Bottero llegó al Concejo en esta oportunidad apoyado en la candidatura de Viotti a intendente y sin desconocer que estaba exponiendo mucho al jovencísimo dirigente, que terminaba de darle una paliza histórica al peronismo

Viotti no estaba preparado para ese cargo, si bien había arrasado en 2017, a decir verdad, su rival de turno no era de fuste y el viento de cola de un macrismo moderado en sus dos primeros años le jugó a favor, pero cualquiera que sepa un poco de política podía advertir que Viotti no podía hacer nada en un enfrentamiento contra Luis Castellano. La falta de experiencia era el factor principal, eso Bottero lo sabía, pero la necesidad tiene cara de hereje.

Como lo dijimos ya en muchas oportunidades, Bottero utilizó a Viotti, lo desgastó rápidamente, pero la manera de llegar al Concejo era esa y la jugada le salió como lo había programado.

Bottero ahora quiere ser Presidente del Concejo y no permitió barajar otras posibilidades, no tiene contrincante para ese puesto y los números lo favorecen.

Con un Bonino desgastado y más cerca del oficialismo que del Pro, los votos van a favorecer al "Reutemann" de la política rafaelina (por qué siempre sale segundo) y a partir del 10 de Diciembre tendrá el premio consuelo y va presidir el Concejo Municipal.

Cuando Luis Castellano se vaya de vacaciones y se siente a tomar mate en alguna playa, Bottero podrá cumplir su sueño y sacarse la foto como Intendente de la ciudad.

Algunos le llaman premio consuelo, quizá para Bottero sea como sacarse el "gordo" de Navidad.