Graciela Alfano cuenta todo: "Fui abusada"

Consultada por "el momento más difícil de su vida", Graciela Alfano dejó a todos con la boca abierta al contar un estremecedor relato de su infancia en "El Run Run del Espectáculo", conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, por la pantalla de Crónica HD.

"Tuve muchos (momento difíciles). Fui abusada entre los cuatro y los siete años por un vecino. Mi madre tenía adicciones y mi padre desapareció. Despué me enteré que lo mataron. Hoy lo puedo contar desde el lugar de sobreviviente, de la mujer poderosa que soy", confesó Alfano visiblemente movilizada por su historia.

Y agregó: "Cuando veo mujeres que lloran porque las dejó el novio me preguntó: '¿Son las dueñas del dolor?' Todos padecimos dolor y somos personas fuertes. Lo importante es pararse. (El abuso) fue uno de los grandes motores de mi vida, porque tuve que buscar cosas para salir adelante en el día a día".



Por otro lado, le preguntaron por la reacción de su madre y su padre ante este terrible hecho. "Nada. Mi madre no me creía. Estuve enojada con ella muchos años. Hubo una una negación de parte de ella, no podes creer en ese señor, el discurso de un hombre grande al lado de una nena pequeña hace agua. A mi mamá le dije que este atrevimiento, esta falta de respeto que tengo contra todo. Me paré ,le dije lo que pensaba y terminamos mudandonos a otro lugar, separadas", detalló.

Y continuó: "El niño cuando es abusado no sabe que es lo que está mal. Yo me enteré cuando fui al colegio y quise hacer lo mismo con otros nenes. Les quise tocar los genitales y me señalaron por eso. Me discriminaron y, al mismo tiempo, empecé a entender que no estaba bien. Ahí denuncié y le dije a mi mamá que no podía creerlo. El que sí me creyó fue mi padre. Después no sé qué hizo mi papá porque nunca lo volvi a ver. Pero mi papá, desde otro lugar, me creyó".

Ante esteste episodio de su infancia que marcó su vida, Graciela aseguró con contundencia: "Voy a ser abuela de una niña. Las abuelas imprimen mucho en las nietas. Yo ya me imagino las historias que va a contar de su abuela y por eso hago este trabajo de limpieza a de árbol genealógico. Dicen que las cosas que no se cuentan se repite. Lo conté, me animé y lo hice. Siento que ayudo. En este instante puede estar pasando algo con alguna niña y niño. Una persona que sobrevive a esto queda con una discapacidad".



"Te convertís en alguien fuerte. Hoy no me entran las balas porque soy fuerte, desarrollé recursos. Por eso no hay que tener miedo al dolor, a las cosas que ocurren. Mi mamá era adicta, violenta y tenía una enfermedad mental, pero me dio amor muy puro. Agresión física y verbal también. Nuestra relacion es para escribir una tragedia griega", alentó.

Para cerrar la entrevista íntima, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" reflexionó sobre su tormentosa relación con su madre: "Frente a ese infierno espantoso, no cambiaría nada. Pude perdonarla en vida. Ella estaba muy grave con una enfermedad terminal. Le quedaban dos meses como máximo. En el "Bailando" hacía payasadas y a la noche venía el infierno. Y así fue por un año y medio. En el último tiempo ella me decía que era el mejor momento de su vida porque estaba con su hija y sus tres nietos. Hubo un momento de epifanía. Yo me acosté con la muerte, no le puedo temer a nadie. Las verdades son liberadoras. Las personas atravesamos problemas con diferentes vínculos".

"Siempre he tenido un mensaje positivo sobre no hay que hundirse y tener miedo. La culpa viene cuando queres hacer algo y no podes. Pero siempre se puede", concluyó convencida.

Fuente: Diario Show