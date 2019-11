Viotti tiene ganas, pero lo controlan como un chico y lo pueden dejar solo

Viotti en los últimos días demostró ganas de hacer una verdadera oposición y se enfrentó a Corach y al mismo Intendente por el presupuesto, pero Bottero, un eterno "segundón", no quiere el protagonismo del otrora "pibe maravilla".

Lo que en realidad teme Bottero es no tener protagonismo y ya dio las ordenes al respecto de controlar a Viotti por todos lados.

Días atrás una persona muy ligada a Bottero nos manifestó: "Vos sabes que a Leo nunca lo tragué, me lo tuve que "comer" por conveniencia, pero yo le respondo a Germán, Viotti es un arma de doble filo, anotá bien grande: "en pocos meses va a haber muchas sorpresas y se van a saber muchas cosas".

"El tiempo de Leo ya fue, tiene que entender que las elecciones ya pasaron y que perdió con Castellano, ahora Germán vuelve a tomar la batuta", manifestó nuestra fuente.

Evidentemente la interna en Cambiemos Rafaela va a dar que hablar y por lo que parece, la relación Bottero-Viotti se puede quebrar.

LOS GOLPES DE VIOTTI QUE ENFURECEN A BOTTERO

En 25 días Luis Castellano deberá prestar juramento para asumir su tercer mandato consecutivo como intendente. Y mientras por estos días termina de definir la reestructuración del organigrama municipal y de su gabinete a la vez que procura reducir las filtraciones a la prensa, en el horizonte comienzan a agrandarse los nubarrones en el Concejo donde la mayoría está en manos de la oposición.

El concejal radical en Cambiemos, Leonardo Viotti, fue el encargado de anticipar que el debate en torno al proyecto de Presupuesto 2020 deberá recorrer un camino sinuoso. Advirtió que en términos porcentuales, la iniciativa elevada por Castellano a fines de septiembre contempla un caída en las partidas para educación, cultura y economía social y empleo entre otras pero, al mismo tiempo, incluye aumentos llamativos del 122% en los gastos de Refrigerios y Cafeterías para las distintas áreas municipales del 77% en las asignaciones para Viáticos y Traslados.

Viotti, quien en las elecciones de junio pasado fue adversario de Castellano en las urnas, también cuestionó lo que considera el sobredimensionamiento del gabinete municipal, en coincidencia con las críticas que de tanto en tanto formula el demoprogresista, Lisandro Mársico. "Una de mis propuestas será achicar el Gabinete Municipal y en particular voy a plantear la eliminación de la Jefatura de Gabinete", alertó el joven edil justo un par de días después de los fuertes cruces que protagonizó con el titular de ese cargo, Marcos Corach, en la sesión extraordinaria del martes pasado en la que el funcionario presentó un nuevo informe de gestión.

"Comenzamos a analizar el proyecto de presupuesto para el año 2020 elevado por Luis Castellano y su gabinete y empezamos a detectar algunas intenciones que no compartimos. En la última sesión extraordinaria donde recibimos al Jefe de Gabinete Marcos Corach y otros miembros del gabinete hicimos público nuestro reclamo por las intenciones del Ejecutivo de querer disminuir partidas para áreas sensibles como Educación, Economía Social y Empleo y Seguridad", expresó Viotti . "Existen inconsistencias entre el discurso de quienes hoy presiden el gobierno de la ciudad y sus acciones concretas. No pueden decir que están preocupados por la educación y por generar empleo, cuando tienen pensado destinar menos recursos en términos reales para el próximo año", afirmó luego de la sesión pública

Viotti explicó que "en este primer análisis que realizamos sobre el Presupuesto 2020, el cual sin dudas vamos a modificar, observamos que del total de recursos que tendrá el Municipio en 2020 entre recaudación propia y fondos de coparticipación, se destinará a Educación el 5.52% mientras que en 2019 se había asignado el 5.75% del total". En este sentido, sostuvo que "si bien aumenta la cantidad de dinero, en términos reales es menos que en el 2019, debido a que la suba de los recursos recaudados es del 63.47%, mientras que en esta área sólo se aumentaría un 57.95%, restándole importancia en la asignación de dinero".

"Al área de Economía Social y Empleo durante 2019 se destinó el 1.52% de los recursos, y se pretende disminuir este porcentaje al 1.23% para el 2020. Cultura pasaría del 3.82% al 3.67, segundo año consecutivo en el que destinan menos recursos ya que en 2018 habían destinado 3.99% a esta secretaría. Algo similar ocurre con Desarrollo Económico, cuya secretaría disponía del 2.88% en 2017 y para el 2020 destinarían solo 1.67%" detalló tras esta primera revisión de proyecto de presupuesto y una comparación con el que está en curso.

Tras el análisis de los números, el concejal radical renovó su duelo dialéctico con el jefe de Gabinete al que volvió a acusar de mentir cuando fue al Concejo. "El martes pasado Marcos Corach nos mintió en la cara y los sigue haciendo a través de los medios. Estos números hablan por sí solos, no pueden decirnos que estas áreas son prioridad para su gestión porque si lo fueran deberían aumentar la cantidad de recursos, y no disminuirlas como pretenden hacerlo en el presupuesto para el próximo año. El análisis debe hacerse en términos reales, en porcentaje por sobre el total de recursos disponibles, no en cantidad de dinero", fustigó.

En su ofensiva contra Corach -quien a su vez había cuestionado a Viotti a través de posteos en su cuenta de Twitter publicados ayer por este Diario-, Viotti pisó fuerte: "Sorpresivamente nos encontramos con la intención de aumentar el presupuesto de la Jefatura de Gabinete, al que quieren llevarlo del 1.06% al 1.28% del presupuesto 2020, cuando se trata de un área tan poco importante de la cual los rafaelinos pueden prescindir, pero de lo que no podemos prescindir es de la inversión en educación, empleo, economía social y cultura".

El concejal de la UCR renovó su apuesta contra uno de los funcionarios más importantes del gabinete que tendría garantizada su continuidad en el tercer mandato de Castellano. "Marcos Corach justificó las intenciones del Intendente en la necesidad de aumentar los recursos en asistencia social, digo asistencia social y no desarrollo social porque son dos cosas distintas. El verdadero desarrollo social son las áreas a las que pretenden sacarle presupuesto: educación, cultura, economía social y empleo y desarrollo económico" disparó. "Seguridad se merece un párrafo aparte. Por segundo año consecutivo se disminuye la cantidad de recursos destinado a esta área, cuando todos sabemos que es la principal preocupación de los vecinos. Sin desconocer que la principal responsabilidad la tiene el Gobierno Provincial, el Municipio también tiene que hacer su parte. En 2018 habían destinado el 4.82% del total de recursos disponibles, en 2019 el 4.57% y para el 2020 pretenden bajarlo al 4.49%, que de concretarse se transformará en la segunda reducción interanual", volvió a la carga Viotti.

Al entrar en detalles, Viotti fortaleció sus críticas con datos concretos al plantear que "detectamos que pretenden aumentar un 122% los gastos de Refrigerios y Cafeterías en las distintas áreas, y un 77% los gastos de Viáticos y Traslados, lamentablemente no hacen ningún esfuerzo para disminuir los gastos de funcionamiento, siguen alimentando la idea de un Estado poco eficiente".

"Este presupuesto, en estos términos, no puede ser aprobado", remarcó tajante Viotti, quien integra el bloque de Cambiemos, que tiene mayoría legislativa que conservará más allá del 10 de diciembre cuando se produzca el recambio.

Por último, el concejal opositor adelantó alguna de sus cartas para las jugadas que vienen en el ámbito del cuerpo legislativo. "Algunas de mis propuestas, las cuales en principio buscaré consensuar con el resto de los integrantes de la oposición, serán achicar el Gabinete Municipal y en particular voy a plantear la eliminación de la Jefatura de Gabinete ya que considero que es un área prescindible; disminuir considerablemente los gastos en viáticos, traslados y refrigerios y re direccionar esos fondos a áreas más clave, como aumentar el presupuesto en Seguridad y Educación; entre otros tantos planteos que realizaremos en conjunto desde nuestro bloque", concluyó.