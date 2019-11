Martin Galiano: Abogados van a pedir su inimputabilidad

Culminada la audiencia de hoy en la que a Martín Galiano se le dictó la prisión preventiva sin plazos, el abogado encargado de su defensa se reunió con un profesional de nuestra ciudad con basta experiencia y le solicitó una reunión para analizar el caso.

La reunión se concretó en el domicilio particular del abogado requerido, quién dio su opinión sobre la estrategia que la defensa piensa llevar a cabo a partir de mañana.

La defensa pedirá mañana una serie de estudios psicológicos del imputado tendientes a demostrar que Galiano es inimputable y que no comprende la realidad de los hechos.

El consejo que recibieron los defensores fue que contraten un perito psicólogo de la ciudad de Buenos Aires, con un amplió conociendo en la materia y de prestigio internacional.

Por los dichos del entorno familiar, Galiano sufriría un "transtorno límite de la personalidad", conocido vulgarmente como bordeline.

R24N se comunicó con el Abogado asesor de los defensores de Galiano y solicitando se mantenga en reserva su nombre nos respondió algunas preguntas

¿Que es el transtorno límite de la personalidad?

Los trastornos de la personalidad se caracterizan por una disfunción global de los patrones de comportamiento y sentimientos del individuo. Constituyen por lo tanto patrones mal adaptativos de la personalidad, que se manifiesta desde la adolescencia y acompañan al individuo durante toda su vida y produce una clara limitación en su funcionalidad. La diferencia entre una personalidad peculiar y una personalidad trastornada se encuentra en la presencia de una limitación de funcionamiento normal, que afecta a sus relaciones interpersonales, al trabajo, a su desarrollo personal y a su calidad de vida.

¿El bordeline puede ser inimputable?

Si, absolutamente. Los delitos pueden estar relacionados con robos, pequeños hurtos, conducción peligrosa, actividades sexuales de alto riesgo y actos violentos. La mayoría de estas acciones son llevadas a cabo por un intento de ser queridos o ser integrados en un grupo.

Hay datos que muestran que las personas con trastorno límite de la personalidad puede actuar sin que pueda controlar su conducta (alteración de la voluntad) e incluso en ocasiones debido a episodios psicóticos breves (alteración del juicio de realidad), por lo que la imputabilidad se ve directamente cuestionada.

¿Usted considera que Galiano es inimputable?

No lo conozco, lo que se es por lo que los abogados que me pidieron asesoramiento me comentaron, habría que hacerle en forma inmediata los estudios y determinar si sufre de transtorno límite de la personalidad o no.

Lo que le puedo asegurar es que si sufre de esa patalogía, no tengo la menor duda que es inimputable, pero primero hay que hacer los estudios con las personas indicadas y por supuesto lo más rápido posible.

Por lo que me comentaron los abogados el acceso carnal a una de las menores no estaría probado y si existió el mismo fue consentido.

¿La persona que sufre transtorno límite de la personalidad, tiende a fabular?

Absolutamente, es una de las características.

Tenga en cuenta que en este tipo de trastornos es muy común que la capacidad cognoscitiva y la volitiva estén afectadas ya que son personas que suelen tener muy presentes síntomas alucinatorios o delirantes, estos hacen que su pensamiento se vea alterado, con la consiguiente alteración de su conducta y por supuesto de su voluntad. Por ello es importante saber que su imputabilidad podrá verse afectada ya que en ellos pueden estar alteradas las capacidades que responsabilizan a las personas de sus actos.

¿Si le piden que usted acompañe más activamente en la defensa de Galiano, lo haría?

Los abogados estamos para procurarle al reo la mejor defensa y la ecuanimidad de los magistrados, más allá de si el imputado es culpable o inocente. En este caso particular solo emití una opinión a propósito de un pedido de un colega, pero el reo está muy bien defendido, no obstante siempre estamos dispuestos a colaborar con nuestra experiencia.

Mañana vuelve la actividad normal y con seguridad las novedades en esta causa van a ser muchas.