Pignanelli: “La reforma laboral no puede pasar con un Gobierno peronista”

El secretario general del sindicato de mecánicos Smata, Ricardo Pignanelli, manifestó que la implementación de una reforma laboral significa “precarizar el laburo”, por lo cual sostuvo que una medida así “no puede pasar con un gobierno peronista”. Sin embargo, explicó que no tiene “miedo” de discutir una modernización de los convenios colectivos de trabajo, como eventualmente impulsará el presidente electo, Alberto Fernández.

“Los convenios siempre se fueron adaptando. En nuestra actividad, la evolución es continua. Por eso, no tenemos miedo con la discusión de los convenios”, planteó el dirigente sindical. Por otro lado, remarcó que “modificar la ley de Contrato de Trabajo es precarizar el laburo, eso es algo que no puede pasar ni con un Gobierno peronista”. La modificación de este ítem ya venía siendo discutido durante la gestión de Mauricio Macri, pero no se generó el contexto propicio para su abordaje.

En declaraciones radiales, Pignanelli rechazó categóricamente también los regímenes de pasantías: “Son un modelo que hay que enterrar porque nunca sumó más trabajo. Lo único que hizo fue precarizarlo”, determinó. De acuerdo con trascendidos, Fernández tiene previsto abrir negociaciones de los convenios colectivos de trabajo para que, por ley, se actualicen.

Antes de generarse las condiciones necesarias para el debate parlamentario, se llevarán adelante una serie de negociaciones sector por sector entre los sindicatos y los empresarios, avalado por el Estado Nacional. Siguiendo con su análisis de las propuestas del próximo presidente, minimizó el pago de un bono de fin de año para los trabajadores del sector privado y explicó que los mecánicos “todos los años tenemos pautado” un plus salarial de este tipo.

“En realidad, ese bono que tenemos nosotros solo sirve para tapar agujeros e irse cuatro o cinco días de vacaciones”, dijo sarcásticamente y, para cerrar, brindó una descripción de la crisis que atraviesa el sector automotriz: “Este año no vamos a llegar a 320 mil unidades producidas, cuando en las buenas andábamos en 840 mil. Es que en octubre del año pasado reventó con todo. Y ahora estamos yendo para atrás”.

Con información de www.elintransigente.com