Agustín Rossi habló sobre la posibilidad de convertirse en ministro de Defensa

Agustín Rossi, jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, estuvo en el programa radial ‘Mañana Sylvestre’ y brindó detalles de la conformación del Gabinete de Gobierno de Alberto Fernández. En primer lugar, habló de la posibilidad de que Máximo Kirchner sea su sustituto. “Me preguntaron qué pensaba y dije que sería un excelente presidente de bloque. Esa es una decisión que tomaremos los diputados que continuamos con mandato hasta 2021 y los diputados que ingresan con mandato hasta 2023”, declaró.

En este sentido, planteó que “se presupone que Sergio Massa sería el presidente de la cámara que propondríamos del Frente de Todos. Me parece que es lógico que el bloque de Frente de Todos esté presidido por alguien del Frente para la Victoria, para mantener el equilibrio dentro de la coalición”. Dejando un poco de lado estas especulaciones, mencionó la sesión preparatoria y la jura de los nuevos diputados.

“La sesión preparatoria está prevista para el día 4 y allí juran los nuevos diputados. Antes de eso tenemos que tener definido quienes van a ser las autoridades de las cámaras y allí se define quién va a ser el presidente del bloque”, le comentó a Gustavo Sylvestre, el conductor del programa radial. Cada vez falta menos para que el Congreso se conforme acorde a los resultados de las elecciones generales de octubre.

La lista de nombres que formarán parte del Gabinete del presidente electo, Alberto Fernández, todavía no fue estipulada, pero se rumoreó que Agustín Rossi podría ser el nuevo ministro de Defensa, es por ello que en la entrevista fue consultado. “Yo he charlado varias veces con Alberto Fernández sobre las políticas de defensa. He hablado de la necesidad de financiamiento de las Fuerzas Armadas y he presentado un proyecto de ley. La decisión es exclusiva de él, estaré en el lugar que él decida que tengo que estar”, aseveró.

Finalmente, mencionó las últimas sesiones que se darán en la Cámara de Diputados antes del cambio de autoridades. Hay dos proyectos de ley: la de góndolas y la de alquileres. “Están en temario, tienen acuerdo y consenso. Si el Senado no lo aprueba el 30 de noviembre puede estar incluido en la convocatoria a extraordinarias que haga el presidente designado Alberto Fernández. Una vez que se aprueba esta media sanción tiene vigencia hasta los dos próximos períodos de sesiones ordinarias”, concluyó.

