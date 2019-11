Bottero: "Hay una charla pendiente con Bonino"

Radio ADN le hizo un reportaje a Germán Bottero, quien dijo algunas cosas importante y otras que ni el las cree.

Se refirió a la pelea que existe entre Viotti y Bonino y seguramente no fue sincero en referencia a su desmedida ansia de presidir el Concejo Municipal.

También expresó su anhelo de no ser tan gris y políticamente correcto, para ser más genuino.

Algunas de las frases de quien va a ocupar el cargo de Presidente del Concejo a partir del 10 de Diciembre

"Hay una charla pendiente con Bonino donde tenemos que recomponer cierta confianza y vinculo político, que para nosotros es prioritario y dependerá de todas estas cuestiones avanzar", dijo Bottero en clara alusión a la pelea que el actual Presidente del Concejo tuvo con Leonardo Viotti luego de las PASO de este año y que lo llevó a no apoyarlo en la elección principal.

"Soy una persona que razona y piensa las cosas. No me arrebato o por las broncas. Tiene que ver con las formas de vida, donde hay gente más explosiva y utiliza esas cuestiones. Hay gente más reflexiva y estoy en esa segunda línea. Y por una combinación de factores, la experiencia y porque quizá nuestras voces se escuchen menos, a lo mejor habrá que hablar un poco más fuerte... A lo mejor pueda darme el gusto de decir algunas cosas más claramente, en forma más específica y sin ser tan políticamente correcto. Por el momento estoy disfrutando de una vuelta cercana y preparándome", se expresó Bottero dando a entender que quizá en esta etapa tengamos un Concejal más aguerrido y menos timorato que el que todos conocemos.

A modo de cierre, sin que él mismo lo crea, y en relación a quién será el presidente del Concejo, aún sabiendo que Bonino dijo también por este Medio que "es incierto", Botero agregó que "no, nadie me lo ofreció. Es una charla que por lo pronto tenemos con nuestro espacio, con Sagardoy, Viotti y Destéfanis... por supuesto que hay algunas cuestiones habladas con la gente del PRO y hasta con Lisandro Mársico. Con el oficialismo no hemos hablado nada, seguramente tendrán alguna idea que todavía hoy no la conozco. Los tiempos para hablar de autoridades del Concejo nunca se adelantan tanto y siempre son más sobre la hora porque aparecen todas las alquimias, aparecen millones de juegos, es el ajedrez y evalúan movimientos... En esta semana que empieza o la otra vamos a avanzar con las definiciones. Una posibilidad es que yo sea el presidente, vamos a reinvindicar para Cambiemos la presidencia del concejo, queremos que 6 concejales nos ganen el derecho a pedirlo y por supuesto hay una charla pendiente con Bonino donde tenemos que recomponer cierta confianza y vinculo político, que para nosotros es prioritario y dependerá de todas estas cuestiones avanzar en una presidencia del concejo", finalizó.