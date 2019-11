Dejó de herencia sus dedos del pie para acompañar un trago con whisky

Dick Stevenson o, más conocido como el creador del “cóctel de dedo del pie agrio”, falleció el pasado 14 de noviembre a los 89 años. Y su último deseo fue que todos los dedos de sus pies fueran usados para preparar una bebida alcohólica fuera de lo tradicional.

Los dedos del pie a modo de herencia serán entregados al bar de Dawson City, en Yukón, Canadá, donde trabajaba el hombre. Además, allí se colocará una urna con sus cenizas, identificada con un dedo humano en honor a su “cóctel de dedo del pie agrio”.

El canadiense había inventado el trago en cuestión en 1973, con un dedo momificado. En aquel momento, Dick compró una cabaña y encontró esta parte del cuerpo humano.

Según la receta de este particular cóctel, debe tomarse el whisky y tocar con los labios los dedos del pie. Y, de hecho, unos 93 mil aventureros se atrevieron a probar esta combinación antes del fallecimiento de Stevenson, según el diario The Globe and Mail.

Dixie Stevenson, la hija del hombre fallecido que heredó sus dedos del pie, aseguró: “El cóctel del dedo del pie agrio fue su vida. No le importaba el dinero, solo quería que su fama perdurara por el resto de la historia”, en diálogo con los medios locales.