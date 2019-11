Reunión secreta sobre política exterior: Felipe Solá expuso ante dirigentes peronistas sus planes para la Cancillería

Un grupo de expertos en relaciones internacionales, casi todos peronistas o estrechamente ligados al peronismo, se reunió este martes en un salón bastante oculto que existe en los sótanos de la Cámara de Diputados para debatir la política exterior del próximo gobierno. Entre ellos, sobresalió la presencia de Felipe Solá, a quien se menciona como futuro canciller de Alberto Fernández, ya que lo acompañó en casi todos los viajes que realizó por el exterior, salvo el último que realizó a Uruguay, porque su esposa Helena tenía un problema de salud que la había dejado casi inmóvil.

La reunión fue convocada por Mundo Sur, un grupo de política exterior que encabeza el ex canciller Jorge Taiana, y que integran -entre otros- el periodista Martín Granovsky, el embajador Victorio Taccetti, el abogado Nicolás Trotta (mencionado como futuro ministro de Educación) y el ex vicecanciller Eduardo Valdés, entre otros. Ayer, de hecho, además de Solá y Taiana, se los vio a Taccetti, pero también al ex embajador en Bolivia Ariel Basteiro y el académico Juan Gabriel Tokatlián (UTDT), duro crítico de las política exterior del gobierno de Cambiemos.

Por lo que trascendió, allí Solá realizó un listado de las políticas que piensa desarrollar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se detuvo en ninguna. Dos fuentes consultadas por Infobae aseguraron que habría demostrado pragmatismo y moderación en la agenda internacional, que se transformó en una política central del gobierno electo, en parte por la crisis que enfrentan países vecinos de la Argentina, desde Chile hasta Bolivia, pasando por Ecuador, Chile e incluso Paraguay.



“Fue un conversatorio sobre la situación y las perspectivas del Mercosur”, dijo uno de los organizadores. Y como era previsible, Brasil insumió una buena parte de la ponencia de Solá, donde aseguró que tiene planes concretos para abordar los intereses comunes, desde los 1646 kilómetros de frontera hasta los 200 millones de potenciales consumidores de los alimentos argentinos, pasando por el desarrollo nuclear conjunto con fines pacíficos.

También Bolivia fue un asunto especialmente debatido. Allí la voz cantante la tuvo primero Basteiro, pero parece que su análisis no tuvo el consenso de la mayoría de los presentes. En cambio, las posturas desplegadas por Taiana, entre otros, mostraron mayor apertura al diálogo con los distintos actores de la región, buscando una rápida salida electoral para superar una crisis que amenaza con repercutir negativamente sobre las fronteras de los países vecinos, incluida la Argentina.

Mundo Sur es un grupo muy crítico con la política exterior de Macri, a la que juzga de extemporánea en relación a la situación global, lo que debilitó la posición de la Argentina en los foros internacionales. Incluso expresó públicamente su distancia por la manera en que “abandonó el reclamo nacional y regional sobre las Islas Malvinas”. En el documento que dio origen a Mundo Sur, expresaron su crítica “al intento oficial de integral a la Argentina al mundo en solitario dentro de un mundo de bloques”.

A partir de ese diagnóstico, Mundo Sur manifestó que “en el mundo existe el espacio para una Argentina soberana y está vivo ese espacio en la conciencia nacional”, para lo cual es necesario “discutir desde ya cómo ocupar ese espacio y alentar esa discusión al nivel de los verdaderos formuladores de políticas exteriores: los partidos políticos populares, los sindicatos, el Congreso, los empresarios, las universidades, las organizaciones sociales, las ciudadanas y los ciudadanos".

