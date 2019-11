Demi Lovato mostró su “pancita de embarazada” pero desilusionó a todos: era falsa

Demi Lovato generó todo tipo de repercusiones en las redes y en este caso no fue por su problema con el alcohol y drogas, si no por una imagen de ella con panza de embarazada que despertó los más variados análisis de los fans.

Sin embargo, la artista dio algunas pistas que no fueron captadas enseguida por los seguidores pero rápidamente se hizo viral. “¿Real o falso?” #WillandGrace #MeetJenny“, escribió Demi Lovato como pista.

Su reciente anuncio amoroso desencadenó las dudas en los seguidores de la actriz. “Si fuera real, serías la mujer más bella del mundo. La Mejor Siempre!”, comentó un fan en Instagram.

“Me pregunté ‘¿Estaba saliendo con alguien? ¿De quién es? Esto no puede ser real’ y luego recordé: ‘¡Espera, ella estaba filmando para Will & Grace! Probablemente sea parte de la serie‘”, se “avivó” uno de los fans.

Y justamente esa es la respuesta correcta. Demi Lovato hará de Jenny en la serie Will and Grace, una chica embarazada que tendrá una aparición muy breve y especial.

“Quedé sorprendido por un momento“, le publicó el famoso ‘youtuber’ Kalen Allen en su feed. Su manager incluso la saludó con un “Mazel tov“, que significa “felicidades” o “buena suerte”. También sumó su comentario, Sean Hayes, una de las estrellas de la serie. “Te ves tan linda con lunares”, le escribió por el vestido de maternidad que utiliza en la foto.

Demi Lovato fue invitada para ser parte del elenco de Will and Grace en la última temporada. La actriz interpretará a “una mujer dura y cautelosa que entra en la vida de Will de una manera inesperada“, según indicó el sitio ET Online.

La foto de Demi Lovato “embarazada” tuvo más de 3,2 millones de “me gusta” y más de 39 mil comentarios de personas del espectáculo como de los seguidores de la ex estrella de Disney.