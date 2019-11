China Suárez, alejada de la prensa y con nuevo look: buzo verde fluor, anteojos y pelo híper corto

Despojada de la prensa argentina, la China Suárez se mostró con nuevo look desde Estados Unidos: anteojos, buzo verde fluor y pelo híper corto.

La China Suárez y Benjamín Vicuña siguen en el ojo de la tormenta y los rumores de separación son imparables. Acciones virtuales de parte de ambos, la ausencia del actor a la fiesta de cierre de ATAV, el viaje de la actriz sola con sus hijas a Estados Unidos, misteriosas frases y sobre todo el silencio de ambos son solo algunos de los hechos que confirmarían la ruptura de la pareja.

Pero fiel a su estilo, la China Suárez se muestra más despojada de la prensa que nunca y en lo único que piensa es en disfrutar las vacaciones en Walt Disney World junto a sus dos hijas y algunos miembros de su equipo de estilistas, como Juan Manuel Cativa, quien le dio el nuevo look que fue furor en redes. El pelo más oscuro, híper corto y con flequillo evidentemente es parte de esta nueva etapa. Desde Estados Unidos, la actriz publicó una postal donde se la ve híper renovada y con el outfit más canchero: buzo verde fluor, gorro, anteojos y botas atlas.

Los comentarios de sus fieles seguidores no tardaron en llegar y la llenaron tanto de piropos como de comentarios incitándola a seguir adelante. “Dios mío, sos tan linda”, “Hermosa mujer”, “China volvé a Argentina”, “Amé ese look” o “Te amo mujer” fueron algunos de los piropos repletos de emojis. La foto superó los 71.000 Me Gusta y en el pie escribió “Banana”, haciendo referencia al símbolo central de su buzo.

Cabe recordar que en medio de los fuertes rumores de crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, la actriz subió un polémico video a sus Instagram Stories que no hizo más que alimentar las especulaciones. Fotografió su propia sombra y añadió el tema “Melón vino”, de Wos. “Siempre vuelvo con mi sombra, te invito a que la conozcas. Me revuelco con mi sombra. Te pido que no la rompas”, dice un fragmento de la canción que invita a sacar propias conclusiones.