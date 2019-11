Cuál es la condición que pusieron Flor Peña y Érica Rivas para sumarse a Casados con Hijos

Los protagonistas de Casados con Hijos se preparan para la versión teatral de una de las comedias más exitosas de la pantalla chica. Después de varias idas y vueltas con los actores, se confirmó la participación del elenco original y estarán el año que vienen sobre el escenario del Gran Rex.

Pero al parecer, antes de acceder a realizar esta nueva versión, Érica Rivas y Florencia Peña establecieron condiciones con los productores sobre el “nuevo” humor de la tira. En una entrevista con “Hay que ver” por Canal 9, la jurado de ShowMatch habló de las condiciones y explicó su postura frente a la situación.

“Hay cosas de las cuales no nos podemos reír”, dijo Florencia Peña. La actriz explicó que la condición fundamental para acceder a participar de Casados con Hijos fue evitar los chistes ofensivos, discriminatorios y los estereotipos machistas.

“Tanto Érica como yo planteamos que tenemos que tener ciertos cuidados, que hay cosas de las cuales no nos podemos reír. Cambió el mundo y las mujeres estamos con otra conciencia”, explicó la que trajo vida a Moni Argento.

La actriz de Casados con Hijos recordó un capítulo en concreto y ayudó a contextualizar con cuáles eran las cosas que no concordaban. “Por ejemplo, en un capítulo había un acosador en el barrio. Moni se quejaba porque era a la única a la que no acosaba. Bueno, de eso no nos podemos reír porque hay mujeres que la pasan mal”, recordó la actriz.

Al parecer, Érica Rivas fue más tajante que ella y fue contundente con algunos temas. Pero finalmente, una vez que se juntaron a hablar con los productores, todos llegaron a un acuerdo y aceptaron las condiciones de las mujeres.