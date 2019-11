Murió su bebé de 34 días, escribió un mensaje en las redes y recibió un apoyo inmenso

Michael Cruz Kayne es un comediante estadounidense que sorprendió a todos sus seguidores en Twitter lego de que realizara un duro descargo en la red social. El actor radicado en Nueva York escribió sobre Fisher Daniel Kayne, el pequeño bebé que tuvo junto a su esposa Carrie hace una década atrás. El mismo murió cuando apenas tenia 34 días de vida.

El comediante comenzó su hilo en Twitter escribiendo: “Esto no es realmente para lo que es Twitter, pero hace diez años mi hijo murió y básicamente nunca hablo sobre eso con nadie más que con mi esposa. Me ha llevado diez años darme cuenta de que quiero hablar de eso todo el tiempo”. Estos mensajes fueron su desahogo, su catarsis, después de tanto tiempo. Michael Cruz Kayne continuó: “La mayoría de las conversaciones que tenemos sobre el duelo son muy, muy raras. La tragedia sigue siendo un tabú, incluso en la era del exceso de ‘compartir’. Todo es muy ‘lo siento por su pérdida’ y cabezas y tarjetas con caligrafía y susurros. Todos estamos de puntillas todo el tiempo”.

Además, el padre del bebé dijo que: “Pero el dolor no es una sola cosa, es una galaxia de emociones, la mayoría de las cuales se ponen en órbita por la pérdida de alguien a quien amas y las terribles (o no) circunstancias que rodean esa pérdida. pero solo podemos hablar públicamente de una parte: la tristeza. ¡Pero hay mas! Algunas cosas me enojan: cuando el hospital nos preparó para su muerte, uno de los médicos decía ‘tu hija’ repetidamente hasta que dije con los dientes apretados ‘él es un niño’. Algunas cosas me confunden: cremamos a nuestro hijo. ¿Cómo diablos funciona eso? Como, ¿cuáles son los pasos del uno al diez de ese proceso? Algunas cosas me hacen reír: la funeraria nos entregó un recibo después del funeral de nuestro hijo que decía ‘gracias de nuevo’ en la parte inferior”.

Michael también contó que en el nacimiento también vio la luz el gemelo de Fisher, el cual hoy en día tiene diez años y creció con algo que le faltaba: “Nuestro hijo muerto tiene un gemelo que está muy vivo. y es realmente genial y eso también es una locura, porque cuanto mejor está él, más me parece una mierda… ahhhhh desearía que su hermano estuviera vivo. Y ambos tienen una hermana, que nos pidió que pusiéramos una vela extra en el pastel de cumpleaños de su hermano y quien nos llevó a escribir la historia sobre su hermano muerto esta noche (y sí, hablamos de nuestro hijo muerto con nuestros hijos vivos todo el tiempo)”.

El desgarrador relato del padre cuenta que: “De todas formas, todos esos pensamientos, hasta hace poco, básicamente se han mantenido en conversaciones con mi esposa (increíble) y mi familia (excelente) y ahora quiero compartirlos y apuesto a que tienes un amigo con una historia triste que también quiere compartir las partes no tristes”. Y agregó que: “Mi hijo muerto ya tiene un legado, en mi esposa, quien se convirtió en enfermera de cuidados intensivos pediátricos por su culpa. ¿Puedes creerlo? estar cerca de niños enfermos y moribundos todo el día? Curar/cuidar de ellos? Ella hace eso por mi hijo. Y tal vez ahora, una década después, estoy listo para contribuir un poco a su legado también, con una súplica: pregúntale a tu triste amigo sobre lo triste de lo que nunca hablaste”.

Para terminar, Michael escribió sobre el bebé que: “El dolor es aislante, pero no solo por la tristeza. También porque la tristeza es la única parte que alguien sabe. Ni una sola persona ha sido cruel con mi hijo, pero casi nadie considera la plenitud de su pérdida y cuán complicado y extraño y todo lo demás fue y sigue siendo. Habiendo comenzado recientemente a hablar con otros dolientes, sé que muchos de ellos sienten lo mismo. Pregúntale a tu amigo sobre lo triste de lo que nunca hablas, y sé abierto a la profundidad de esa experiencia. Un día, y lo digo sin severidad ni condescendencia, todos los que conoces estarán muertos. Nos ayudará si hablamos de eso o de todos modos me está ayudando. Si estás afligido, no estás solo”.

Al final del hilo en Twitter, el actor publicó la foto de su esposa Carrie con el pequeño bebé que ya no está físicamente con ellos. La repercusión de sus mensajes fue tan grande e inmediata que llegó a 230 mil likes y 40 retuits en solamente unas horas.

Pero lo más importante es que el actor logró el objetivo por el cual había convocado a sus seguidores a charlar con algún amigo respecto a la gran tristeza, dolor y al vacío que produce una pérdida. Pero no solamente eso, ya que tres mil personas se sumaron a sus experiencias respondiendo al hilo.