Diego Maradona confirmó que sigue en Gimnasia y les hizo una dura advertencia a los dirigentes

El entrenador dio marcha atrás con su decisión de renunciar y el fin de semana dirigirá al equipo ante Arsenal en el Bosque. No hay unidad política en el Lobo.

La historia tiene un final feliz para los hinchas de Gimnasia. A dos días de anunciar que pegaba el portazo, Diego Maradona dio marcha atrás con su decisión y seguirá como entrenador del conjunto platense.

Así lo confirmó el propio DT por medio de su cuenta de Instagram, donde dejó un mensaje de alegría y también una advertencia para los dirigentes: "Espero que cumplan con los refuerzos que me prometieron".

"Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo y a los jugadores porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club", escribió Diego Maradona, que aprovechó para marcarle la cancha a los que tomarán las riendas del club: "Yo espero que cumplan con los refuerzos que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió 'Diez, volvé!'. ¡¡Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!".

Maradona no había llegado a firmar la rescisión de su contrato, que tiene vigencia hasta junio de 2020, por lo que el viernes mismo se presentará en la práctica y el fin de semana dirigirá en el Bosque ante Arsenal.