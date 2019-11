¿Fin de la grieta en Defensa? El oficialismo y la oposición discutieron las bases de una política a largo plazo

A partir de una iniciativa del diputado radical Carlos Fernández, la presidente de la Comisión de Defensa, Nilda Garré convocó al seminario “Los desafíos de la Defensa Nacional para la próxima Década”, que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados y convocó no sólo a la dirigencia política, sino también a especialistas del área.

El encuentro académico fue seguido atentamente por representantes de las distintas instituciones militares y organismos de inteligencia y seguridad. La fuerza con representación más fuerte fue la Armada Argentina, que destacó en el lugar a una decena de almirantes en actividad liderados por el actual subjefe de la marina de guerra, vicealmirante Eduardo Fondevila Sancet.

Con el afán de resguardar el equilibrio de fuerzas, los panelistas que responden doctrinariamente al oficialismo y los que se alinean con el Frente de Todos se alternaron prolijamente en el uso de la palabra. El analista internacional Rosendo Fraga abrió la jornada seguido por el especialista en relaciones internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella Juan Gabriel Tokatian, la ex directora Nacional de Inteligencia Militar Lourdes Puente y el actual coordinador del grupo de analistas en materia de defensa nacional con que cuenta Alberto Fernández, Ernesto López.

La segunda tanda de oradores estuvo compuesta por, Jerónimo Morales Rins de la Universidad Austral, Juan López Chorme actual asesor de la ex ministra Nilda Garré, Mariano Bartolomé también experto en Relaciones Internacionales (USAL) y Luciano Anzelini de la Universidad Nacional de Quilmes.

Más allá de ligeros contrapuntos que no hicieron mella en el fondo de la cuestión, la caída del presupuesto de Defensa, la obsolescencia del material, la falta de entrenamiento del personal por falta de recursos y la necesidad de acordar una política duradera en materia de defensa nacional fueron puntos de consenso entre todos los expositores.

La situación crítica que en materia de equipamiento naval y aéreo detentan la Armada y la Fuerza Aérea respectivamente, la falta de planes concretos para recuperar la capacidad submarina luego de la tragedia del “San Juan”, y la superposición de roles entre la marina de guerra y la Prefectura Naval Argentina, merecieron especial atención

“Los políticos cometimos el error durante muchos años de dejar - por desconocimiento- la defensa en manos de los militares y no asumimos en plenitud la responsabilidad que los dirigentes tenemos en la materia. Ahora nos encontramos con una realidad que indica que desde hace bastante tiempo no se ha puesto toda la atención y el presupuesto necesario para la defensa porque siempre hay otras prioridades sobre todo de índole socio económico. Pero no es menos cierto que de alguna manera hay que garantizar el mantenimiento de la capacidades de nuestras fuerzas armadas", expresó la ex titular de la cartera de Defensa Nilda Garré al clausurar la jornada.

Los oídos de las decenas de militares que poblaron la sala de reuniones número 1 del segundo piso del edificio anexo al Congreso Nacional fueron halagados también al anunciarse oficialmente que el proyecto presentado por el casi seguro próximo Ministro de Defensa Agustín Rossi, mediante el cual se crea el “FONDEF” (Fondo para la recuperaciòn de las capacidades de la defensa) había sido aprobado casi por unanimidad en el recinto de diputados. Con ligeras modificaciones impuestas por Cambiemos, el fondo en cuestión pretende mediante la creación de algunos gravámenes o tasas específicas, atesorar aproximadamente 250 millones de dólares, que irán por fuera de la partida presupuestaria destinada a Defensa y que tendrán como único objetivo el equipamiento militar.

Oficialistas y opositores consultados por Infobae dieron por descontado que la iniciativa del diputado santafesino pasará sin problemas el filtro de la Cámara de Senadores. Algunos militares consultados si bien se mostraron satisfechos, ven poco probable que finalmente Alberto Fernández se anime a destinar recursos para equipamiento militar al mismo tiempo que se manifiesta empeñado en destinar todo lo que sea posible a combatir el hambre y la pobreza.

“El evento que acaba de concluir tuvo como principal objetivo constituir un hecho simbólico. En cada oportunidad que podemos hablamos de crear políticas de estado y la defensa nacional es uno de los pilares del Estado Nacional y por lo tanto su diseño debe exceder la coyuntura de un gobierno. La Presidenta de la Comisión y yo pertenecemos a espacios políticos diferentes y el llevar esto adelante en forma conjunta tiene precisamente el valor simbólico de marcar un inicio”, manifestó el legislador radical Fernández en diálogo con Infobae.

- ¿Donde radica la dificultad para asignar recursos para la Defensa? ¿En la escasez de fondos o en la aceptación por parte de la población en la importancia del tema?

-Diría que en las dos cosas. Estamos en un país en el que desde hace muchos años venimos gastando más de lo que recaudamos, pasamos del agotamiento del financiamiento externo a la excesiva emisión monetaria. Tenemos severos problemas para la asignación de prioridades. En los últimos 30 años, se observa una fuerte declinación en materia de inversión para la Defensa y un constante aumento de recursos destinados a la seguridad. En forma paralela, la sociedad reclama cada vez más en cuestiones relacionadas con la seguridad y menos con la Defensa; debemos encontrar la forma de cambiar el discurso para poder plantear a la sociedad la necesidad de contar con un sistema de defensa que al menos permita el cuidado de nuestros recursos naturales y nuestros intereses vitales.

- ¿Considera que la dirigencia política está capacitada para abordar la problemática de la Defensa Nacional?

-La dirigencia política sale de la sociedad. Si no tenemos una sociedad consciente de la importancia de la Defensa, difícilmente los dirigentes lo estarán. Hay que hacer una fuerte tarea que vaya más allá de los círculos en los que habitualmente se abordan estos temas hasta que la sociedad asuma la importancia del tema.

