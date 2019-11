El asesino de Emanuel González tiene 14 años

No tengo dudas de que es el asesino, la evidencia es contundente", dijo el Fiscal CarlosVottero a cargo de la investigación

La ciudad habla de la muerte de un chico de 8 años, que jugaba en el patio de su casa cuando una bala le impacto en la cabeza. Sólo 6 años más tiene el asesino de Emanuel González, que esta en la mañana de hoy fue detenido, tal como informaba este Portal Web, en el barrio Mora.

Se trata de Agustin S., que hoy fue trasladado a la Fiscalía, donde el fiscal Dr. Carlos Vottero, a cargo de la Unidad Fiscal Rafaela, confirma que está seguro de que es él. "Si bien hay que ser cautelosos porque han pasado sólo 24 horas del hecho, estoy en condiciones de decir que no tengo ninguna duda de que es él, la evidencia es contundente", dijo Vottero

Ahora el rumbo de la investigación gira hacia otro lado, ya que al ser menor, no podrá ser tratado por la Fiscalía, sino por el Juzgado de Menores. En tanto, el fiscal agregó que "por el poco tiempo que pasó aún no estamos en condiciones de decir cuál es el móvil del crimen. No lo tenemos acreditado, ya que pasaron sólo 24 horas", expresó.

A modo de cierre, dijo que en la noche del miércoles, Agustón S. llegó sólo a la casa en cuestión, y desde la esquina de Brigadier López y Flaminio Del Signore expresó unas palabras y luego disparó (si bien Vottero no lo confirmó, habría dicho "¡Hey vos! ¿Qué onda con vos?", y luego efectuó el disparo).

